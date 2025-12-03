Svi pričaju o srpskom golmanu...
VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ POSTAO HEROJ NAPOLIJA! Srpski golman dao gol, pa odbranio penal i odveo svoj tim u četvrtfinale Kupa - o njemu bruji cela Italija!
Golman Srbije Vanja Milinković-Savić večeras je postao apsolutni heroj Napolija.
Italijanski gigant je upravo njegovim intervencijama tim savladao Kaljari i izborio plasman u četvrtfinale Kupa Italije posle dramatične i iscrpljujuće penal serije – 1:1 (9:8 penali).
Milinković-Savić je u raspucavanju ne samo briljirao između stativa, već je i sam pogodio sa bele tačke, šutirajući kao sedmi izvođač Napolija.
Na kraju je upravo on odbranio odlučujući penal Zitu Luvumbi u desetoj seriji, čime je domaćinu obezbedio prolaz dalje.
Što se tiče regularnog dela utakmice, Napoli je poveo golom Lorenca Luke u 28. minutu, dok je Kaljari stigao do izjednačenja preko Espozita u 67. minutu, što je na kraju i odvelo duel u dramu jedanaesteraca.
