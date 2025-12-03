Slušaj vest

Golman Srbije Vanja Milinković-Savić večeras je postao apsolutni heroj Napolija.

Italijanski gigant je upravo njegovim intervencijama tim savladao Kaljari i izborio plasman u četvrtfinale Kupa Italije posle dramatične i iscrpljujuće penal serije – 1:1 (9:8 penali).

Milinković-Savić je u raspucavanju ne samo briljirao između stativa, već je i sam pogodio sa bele tačke, šutirajući kao sedmi izvođač Napolija.

Vanja Milinković-Savić u dresu Napolija

Na kraju je upravo on odbranio odlučujući penal Zitu Luvumbi u desetoj seriji, čime je domaćinu obezbedio prolaz dalje.

Što se tiče regularnog dela utakmice, Napoli je poveo golom Lorenca Luke u 28. minutu, dok je Kaljari stigao do izjednačenja preko Espozita u 67. minutu, što je na kraju i odvelo duel u dramu jedanaesteraca.