Madridski tim je do trijumfa došao golovima Kilijana Mbapea u sedmom i 59. minutu, te Eduarda Kamavinge u 42. minutu.

Utakmica 19. kola odigrana je ranije zbog obaveza koje dva kluba imaju u Superkupu Španije, početkom januara.

Real Madrid posle 15 odigranih utakmica zauzima drugo mesto na tabeli Primere sa 36 bodova, dok vodeća Barselona ima bod više.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Atletik Bilbao se nalazi na osmoj poziciji sa 20 bodova.

U sledećem kolu Real Madrid dočekuje Seltu, a Atletik Bilbao na svom terenu igra protiv Atletiko Madrida.

