Fudbaleri Jedinstva iz Uba plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Borac iz Čačka sa 2:1.
UBLJANI OKRENULI BORAC IZ ČAČKA: Jedinstvo u četvrtfinalu fudbalskog Kupa Srbije
U duelu dva drugoligaša poveo je čačanski tim pogotkom Odinaka Oparuga u osmom minutu.
Gosti su do preokreta došli u drugom poluvremenu golovima Ričardsona Denzela u 58. i 70. minutu.
Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije ranije danas su izborile ekipe Grafičara, Vojvodine, Zemuna, Mačve i Novog Pazara, dok je u utorak to učinila ekipa Trajala iz Kruševca.
Poslednji učesnik biće poznat nakon što naknadno bude odigran meč između Budućnosti iz Dobanovaca i Crvene zvezde.
(Beta)
