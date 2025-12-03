Slušaj vest

U duelu dva drugoligaša poveo je čačanski tim pogotkom Odinaka Oparuga u osmom minutu.

Gosti su do preokreta došli u drugom poluvremenu golovima Ričardsona Denzela u 58. i 70. minutu.

Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije ranije danas su izborile ekipe Grafičara, Vojvodine, Zemuna, Mačve i Novog Pazara, dok je u utorak to učinila ekipa Trajala iz Kruševca.

Poslednji učesnik biće poznat nakon što naknadno bude odigran meč između Budućnosti iz Dobanovaca i Crvene zvezde.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMbape dva puta tresao mrežu! Pogledajte kako je Real razbio Atletik Bilbao! VIDEO
Kilijan Mbape
FudbalMADRIĐANI UBEDLJIVI! Real uništio Bilbao, Mbape spakovao dva komada!
Real Madrid
FudbalVANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ POSTAO HEROJ NAPOLIJA! Srpski golman dao gol, pa odbranio penal i odveo svoj tim u četvrtfinale Kupa - o njemu bruji cela Italija!
Vanja Milinković-Savić Liga šampiona
FudbalIPAK NIŠTA OD ZVEZDE: Rijera produžio ugovor sa Celjem do 2028. godine
Albert Rijera trener fudbalera Celja

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen