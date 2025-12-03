Marko Lazetić istakao se u meču protiv Sent Mirena.
MARKO LAZETIĆ UŠAO U IGRU I NAPRAVIO DAR-MAR: Srpski fudbaler postigao dva gola u remiju Aberdina
Fudbaleri Aberdina i Sent Mirena odigrali su nerešeno 3:3 u meču škotske Premijeršip lige.
Gosti su poveli golom Frasera u 55. minutu, a domaćin je uzvratio u 71. minutu preko Polvare.
Talentovani srpski napadač Marko Lazetić na terenu je bio od 68. minuta i nije mu puno vremena trebalo da zatrese mrežu gostiju.
Prvi put je to učinio u 73. minutu za 2:1, Ajunga je u 83. poravnao rezultata, da bi srpski fudbaler ponovo stušio na scenu u 85. i pogodio za novu prednost - 3:2.
Međutim, u devetom minutu sudijske nadoknade King poravnava rezultat i postavlja konačnih 3:3.
