Fudbaleri Aberdina i Sent Mirena odigrali su nerešeno 3:3 u meču škotske Premijeršip lige.

Gosti su poveli golom Frasera u 55. minutu, a domaćin je uzvratio u 71. minutu preko Polvare.

Talentovani srpski napadač Marko Lazetić na terenu je bio od 68. minuta i nije mu puno vremena trebalo da zatrese mrežu gostiju.

Prvi put je to učinio u 73. minutu za 2:1, Ajunga je u 83. poravnao rezultata, da bi srpski fudbaler ponovo stušio na scenu u 85. i pogodio za novu prednost - 3:2.

Međutim, u devetom minutu sudijske nadoknade King poravnava rezultat i postavlja konačnih 3:3.