Strelci za pobednički tim bili su Mikel Merino u 11. i Bukajo Saka u 91. minutu.

Arsenal je upisao desetu pobedu od početka šampionata i prvi je na tabeli sa 33 boda, dok je Brentford na 13. poziciji sa 19 bodova.

Aston Vila je slavila protiv Brajtona u gostima sa 4:2 i tako stigla do osme pobede, četvrte u nizu.

Jan Pol van Heke je u devetom minutu doveo Brajton u vođstvo, na 2:0 je autogolom povisio Pau Tores, ali je Aston Vila do poluvremena izjednačila golovima Olija Votkinsa u 37. i sedmom minutu nadoknade.

Prednost gostima doneli su Amadu Onana u 60. i Donijel Malen u 78. minutu, a konačan rezultat postavio je Van Heke u 83. minutu.

Aston Vila je treća na tabeli Premijer lige sa 27 bodova, dok je Brajton sada sedmi sa pet bodova manje.

Fudbaleri Kristal Palasa su u gostima pobedili Barnli sa 1:0, golom Danijela Munjoza u 44. minutu.

Posle šestog trijumfa u šampionatu, Kristal Palas je peti na tabeli sa 23 boda, dok je Barnli na 19. mestu sa deset bodova.

Minimalnu pobedu upisali su i fudbaleri Notingem Foresta koji su u gostima bili bolji od Vulverhemptona. Pobedu Notingemu doneo je Igor Žezus pogotkom u 72. minutu.

Notingem je na 16. poziciji na tabeli sa 15 bodova, dok je Vulverhempton poslednji sa samo dva osvojena boda.

