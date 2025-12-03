Slušaj vest

Fudbaleri Jedinstva iz Uba plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Borac iz Čačka sa 2:1.

Rezultat je bio 2:1 za Jedinstvo, ali će izgleda ipak biti službenih 3:0!

Naime, prema propzicijama takmičenja, timovi u Kupu mogu da igraju sa istim brojem stranaca sa koliko mogu da igraju i u prvenstvima. Dakle, superligaši sa četiri, prvoligaši sa dva, a srpskoligaši bez stranaca.

Borac je prekršio to pravilo u drugom poluvremenu kada je u igru ušao Hamed Aderoju. On je bio treći Nigerijac na terenu za čačanski klub u tom trenutku, jer su utakmicu i počeli Bamigboje i Oparaugo.

Borac je igrao tako do 58. minuta, ali je svakako prekršio propozicije. Očekuje se reakcija disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije.