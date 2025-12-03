Srpski fudbal potresa neverovatna propust stručnog štaba Borca iz Čačka.
ŠOKANTNA SITUACIJA U SRPSKOM FUDBALU: Borac bi ispao iz Kupa čak i da je pobedio! Evo i zašto - neverovatna situacija!
Fudbaleri Jedinstva iz Uba plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Borac iz Čačka sa 2:1.
Rezultat je bio 2:1 za Jedinstvo, ali će izgleda ipak biti službenih 3:0!
Naime, prema propzicijama takmičenja, timovi u Kupu mogu da igraju sa istim brojem stranaca sa koliko mogu da igraju i u prvenstvima. Dakle, superligaši sa četiri, prvoligaši sa dva, a srpskoligaši bez stranaca.
Borac je prekršio to pravilo u drugom poluvremenu kada je u igru ušao Hamed Aderoju. On je bio treći Nigerijac na terenu za čačanski klub u tom trenutku, jer su utakmicu i počeli Bamigboje i Oparaugo.
Borac je igrao tako do 58. minuta, ali je svakako prekršio propozicije. Očekuje se reakcija disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije.
