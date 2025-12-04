Slušaj vest

Fudbaleri Santosa savladali su na gostovanju Huventude rezultatom 3:0 i tako stigli do izuzetno važna tri boda u borbi za opstanak.

Apsolutni junak trijumfa bio je iskusni brazilski as Nejmar, koji je zabeležio het-trik na ovom meču.

Pokazao je Brazilac svima da još uvek ima magije u njegovim nogama. Odigrao je meč za pamćenje i podsetio na najbolje dane svoje karijere.

Mnogi su ga otpisali, govorili su da je njegova karijera gotova, a on im je sinoć brutalno zapušio usta. Za samo 17 minuta (od 56. do 73. minuta) postigao je tri gola i pogurao svoj tim u sigurnu zonu.

Nejmar ima ozbiljnih problema sa levim kolenom i spekuliše se da će po završetku sezone morati na artroskopsku operaciju meniskusa. Poslednje dve utakmice odigrao je uz brojne tretmane koji mu pomažu da umanji bol, ali to ga nije sprečilo da bude najbolji na terenu. Praktično "na jednoj nozi" doneo je zlata vredne bodove Santosu u samom finišu sezone.

Brazilski velikan kolo pre kraja ima dva boda više od Vitorije, koja se trenutno nalazi u zoni ispadanja. U poslednjem kolu Santos će dočekati Kruzeiro i pobeda u tom meču garantuje im opstanak u eliti.

Od povratka u Santos Nejmar je odgrao 27 utakmica u svim takmičenjima i zabeležio je 11 golova i četiri asistencije.

Kurir sport