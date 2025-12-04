Slušaj vest

Srpski golman je odveo Napoli u četvrtfinale Kupa Italije tako što je u penal seriji protiv Kaljarija najpre postigao gol u sedmoj seriji, a potom odbranio udarac Luvumba u 10. seriji.

Prema izveštajima iz Italije, lopta je nakon udarca Srbina išla brzinom od 130 kilometara na sat, a Vanja Milinković-Savić je nakon utakmice istakao da je ono što se dogodilo nesvakidašnja stvar u fudbalu.

- Bilo je pomalo čudno. Nikada ranije nisam doživeo penal seriju sa 10 izvođača, bilo je prilično čudno - rekao je Vanja za "Sport Mediaset".

Našao se Srbin u društvu saigrača, defanzivca Alesandra Bunđorna koji je u 10. seriji postigao gol za prolazak ekipe iz Napulja u narednu fazu Kupa. Milinković-Savić se usput našalio na njegov račun.

- Bio je to bolji penal od njegovog. Treniram samo da branim penale, ne da ih izvodim. Imamo dobre izvođače, ali ako zatreba, nemam problem da i ja preuzmem odgovornost - poručio je srpski golman.

Vanja Milinković-Savić je jedan od najboljih golmana u Italiji i zato ne čudi što je pred početak sezone iz Torina prešao u Napoli koji je aktuelni šampion Serije A. Srpski čuvar mreže i ove sezone brani na visokom nivou.

