Pre nešto više od mesec dana, Dejan Stanković, tada trener moskovskog Spartaka došao je u sukob sa novinarom TV stanice "Mač" Adamom Ahmadovom.

Ruski novinar posle utakmice između Spartaka i Ahmata (2:1) provocirao je Dejana Stankovića pitanjima, a Srbin posle toga nije mogao da ostane imun.

Adam Ahmadov novinar ruske TV stanice Mač Foto: Printskrin/Instagram

Incident je već istorija

Došlo je do verbalnog sukoba između Dejana Stankovića i Adama Ahmadova, što su ruski mediji iskoristili za još jedan obračun sa trenerom Spartaka, koji je ubrzo posle toga i napustio moskovskog fudbalskog giganta.

Sada se oglasio Adam Ahmadov i naglasio da smatra, da ga Dejan Stanković nije uvredio.

- Nekoliko dana posle utakmice, pustio sam to i nisam se zadržavao na tome. Bio je to samo neprijatan trenutak na poslu. Dešava se. Niko ne želi da mu se tako govori. Nisam čuo ništa uvredljivo od Stankovića. Možda je nešto rekao nakon što je otišao. U tom smislu, bilo mi je lakše. Sada je taj incident na poslu istorija - rekao je ruski novinar.

Rukovaćemo se kad se vidimo

Naglasio je Ahmadov da je naučio lekciju i zaključio da nije dobro obavio posao kao novinar.

- Uvek pokušavam da trenera stavim na svoju dobru stranu pre utakmice. Imao sam prijateljski razgovor sa Rolanom Gusevim iz Dinama i pre i posle. I sa Dejanom je sve bilo u redu pre utakmice. Razumem da je on čovek, emotivan je, tako da nema problema, nemam loših osećanja prema Stankoviću. Ako se ikada ponovo vidimo, siguran sam da ćemo se rukovati - zaključio je Adam Ahmadov.

Proteklih dana, Dejan Stanković je i dalje glavna tema u ruskim medijima. Gotovo svakog dana, ogroman broj vesti se napiše o njemu, iako je pre skoro mesec dana napustio klupu moskovskog Spartaka.