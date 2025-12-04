Slušaj vest

Sokarates je bio brazilski fudbaler koji je igrao na poziciji prednjeg veznog, a po zanimanju je bio lekar.

Sokrates je bio pravi plejmejker, poznat po pregledu igre i polja, ali i fizičkoj snazi. Bio je igrač koji je jednako koristio obe noge. Njegova mogućnost da pročita igru je bila veoma cenjena, a njegov pečat je bilo dodavanje petom bez gledanja. Smatra se jednim od najvećih veznih igrača svih vremena.

Igrao je za Botafogo pre nego je postao član Korintijansa 1978. Nakon toga je otišao u Italiju gde je igrao za Fiorentinu, a u Brazil se vratio 1985. da završi karijeru.

Igrao je za selekciju Brazila sedam godina i postigao više od 20 golova, predstavljajući državu na dva Svetska prvenstva. Bio je kapiten 1982. godine, a pojavio se i na turnirima Kopa Amerika 1979. i 1983.

Proglašen je Južnoameričkim igračem godine za 1983. Izabran je od strane Pelea na listu FIFA 100.

Genije na terenu

Sokrates se nikako nije uklapao u ondašnji šablon fudbalera. Sa svojih 1,93 i jedva 70 kilograma nije moglo da se dogodi da ne bude u centru pažnje. Duga kovrdžava kosa i velika brada samo su pojačavale utisak, da bi kasnije to postao njegov zaštitni znak. Po sopstvenom priznanju, nikada nije planirao da postane profesionalni fudbaler. To se jednostavno dogodilo. Nadaren do ekstrema, ali bez ikakve želje da se kroz trening usavršava. Bez obzira na to, niko nije mogao da porekne da je njegova igra često imala dodir sa genijalnošću!

"Sokrates je delovao kao igrač iz drugog doba. Nisi mogao da ga staviš ni u jednu kategoriju na terenu i van njega. Svi su znali za njegovu medicinsku diplomu i imao je puno kulturnih i socijalnih interesa. Bio je veoma dinamičan fudbaler sa uzvišenim osećajem za igru i, pre svega, velikom inteligencijom. Zajedno sa Zikom i Falkaom bio je simbol reprezentacije Brazila", rekao je Paolo Rosi.

"On je bio spektakularan čovek. Nema puno toga da se kaže o njemu kao fudbaleru, bio je jedan od najboljih sa kojima sam igrao. Njegova inteligencija bila je jedinstvena, od njega si mogao da očekuješ uvek nešto dobro", objasnio je Ziko.

Čašicu voleo više od lopte

Brazilski doktor u kopačkama svoju briljantnu karijeru začinio je alkoholom i stao u red fudbalera kojima je bio bitniji provod od zdravog načina života. Sokrates je jedan od retkih fudbalera koji je sreću okušao u Evropi, a tada jaka Fiorentina njemu nikako nije odgovarala, upravo zbog nedovoljne slobode da se druži sa čašicom.

"Cigarete i alkohol nikada nisu uticali na moju igru. Nisam zavisnik od alkohola, moj odnos s njim je kao s partnerkom. Mnogo pijem, ali nemam simptome alkoholizma", govorio je Sokrates za koga je život bio mnogo više od fudbala.

"Utakmica traje 90 minuta, a život se nastavlja i posle toga".

Lečio decu

Sokrates je u penziju definitivno otišao 1989. godine, u godini kada su održani prvi demokratski izbori u Brazilu posle 35 godina. Iako je bio vrhunski sportista, taj dan smatrao je svojom najvećom pobedom u karijeri. Kada je završio s aktivnim igranjem, postao je glavni kritičar brazilske reprezentacije i društvene situacije u zemlji. Otvorio je privatnu ordinaciju, lečio siromašnu decu u Sao Paulu, a u slobodno vreme studirao filozofiju. I na tom polju zaslužio je doktorsku diplomu.

Jetra Doktora Sokratesa bila je teško oštećena poslednjih godina njegovog života. U avgustu 2011. prvi put je završio u bolnici. Rečeno mu je da mora na transplantaciju. Preko reda nije želeo, iako je imao mogućnosti za to.

"Ne, ne želim specijalne uslove zato što sam u jednom momentu bio najbolji fudbaler na svetu", rekao je Sokrates.

Preminuo je 4. decembra 2011. godine. Jednom prilikom je izjavio da bi voleo bi da dan njegove smrti bude nedelja. I bila je! Najtužnija nedelja u životu svakog Brazilca.

