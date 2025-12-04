Slušaj vest

Veliko iznenađenje u Kupu Srbije! Prvoligaš Grafičar deklasirao je člana elitnog ranga niški Radnički rezultatom 3:0 i tako izborio plasman u četvrtfinale Kupa Srbije.

Junak utakmice bio je mladi Veljko Vukojević (19), talentovani klinac Crvene zvezde, koji ove sezone igra za Grafičar. I od kojeg se mnogo očekuje na Marakani.

Veljko Vukojević, Zvezdino dete u dresu Grafičara slavi gol protiv niškog Radničkog u Kupu Srbije 2025. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Paunović je imao šta da vidi

Mladi Veljko Vukojević koji igra na poziciji levog krila tri puta je tresao mrežu Nišlija, koji su potcenili domaćina i sa kombinovanim timom pokušali da ostvare prolaz dalje. Na žalost ljudi iz Radničkog, Veljko Vukojević imao je svoj dan, pa je golove postizao u - 53, 79. i 87. minutu.

Očigledno je prisustvo selektora fudbalske reprezentacije Srbije Veljka Paunovića bio dodatni motiv za jednog od najtalentovanijih Zvezdinih klinaca iz generacije 2006. Driblao je Veljko Vukojević, dobro se otvarao i znao nebrojeno puta da protutnji pored defanzivaca Nišlija u prodoru ka golu. Prvi gol postigao je posle centaršuta saigrača Balše Vukotića, drugi posle spektakularnog prodora, a treći nakon greške Marka Petkovića.

- Nadam se da je selektor Paunović video kakav fudbal igra Grafičar. Mislim da smo na nivou Superlige, što pokazuje činjenica da smo nakon TSC, eliminisali i niški Radnički. Što se mene tiče – neverovatan osećaj. Izvesno i najbolja utakmica u karijeri. Ne dešava se svaki dan da se superligašu postigne het-trik. Imao sam i onu šansu kad sam pogodio stativu, tako da je moglo i ubedljivije. Šta da kažem, stvarno sam ponosan, i na sebe, i na ekipu - rekao je Veljko Vukojević za Meridiansport, a zatim nastavio:

Lopta za majku i brata

- Prelomili smo utakmicu u drugom poluvremenu. Prvi deo igre je bio čvrst, borben, pun duela. Nastavak smo odigrali bez greške. Možda i najbolje poluvreme u sezoni… Protivnik jeste dobio crveni, ali mislim da smo ih i pre toga prelomili. Zahvalio bih se i saigračima, bez njih ne bih mogao ovo da ostvarim.

Skromno, nije želeo da širi priču o A reprezentaciji i selektoru Veljku Paunoviću.

- Polako, prvo mlada reprezentacija.

Imao je i jedan ritual posle utakmice, koji je neizostavan za njega.

- Poneo sam loptu porodici. Mama mi je prva čestitala, a het-trik posvećujem njoj i mlađem bratu koji su gledali utakmicu.

Veljko Vukojević u dresu Crvene zvezde protiv Čukaričkog Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Nadimak po fudbaleru Junajteda

Veljko Vukojević je fudbaler Crvene zvezde. U Omladinsku školu crveno-belih došao je kao dečak iz rodnog Šapca. Tada je i dobio nadimak Runi, po Vejnu Runiju, bivšem fudbaleru Mančester junajteda.

- Nadam se da gledaju. Za mene je Zvezda najveći san! Debitovao sam kod Baraka Bahara, posle išao na pripreme sa Vladanom Milojevićem, ali sve je ostalo na tome. Naravno da maštam o tome da me Zvezda ponovo pozove - izrazio je nadu Veljko Vukojević, momak od 19 godina.

Pored Veljka Vukojevića iz talentovane generacije Zvezdinih klinaca 2006. godišta su i - Stefan Gudelj i David Đurić koji su u Grafičaru, Uroš Ilić i Darije Markočević, koji igraju za Radnik iz Surdulice, te Andrej Petrović koji je sada u TSC... Veljko Vukojević prošlu sezonu proveo je u Železničaru iz Pančeva, a ove se vratio pod Zvezdino okrilje u razvojni tim Grafičar.

Kurir sport/Meridiansport