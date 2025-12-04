Slušaj vest

Egipćanin nije ni blizu nivoa iz prošle sezone kada je bio jedan od najboljih fudbalera na svetu.

U to se savršeno uklapa činjenica da ni ostatak ekipe ne igra onako kako se očekuje. U 14. kolu Premijer lige aktuelni šampion je kao domaćin, na Enfildu, isčupao bod protiv Sanderlenda.

Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Taibi je doneo prednost gostima u 67. minutu, a Mukijele je autogolom u 81. minutu postavio konačan rezultat 1:1.

Nakon što je presedeo na klupi za rezervne igrače celu utakmicu protiv Vest Hema, protiv Sanderlenda je bio na terenu od starta drugog poluvremena.

Tokom prvog dela igre viđena je nesvakidašnja scena. Mohamed Salah je snimljen u izdanju u kakvom ga nismo ranije viđali.

