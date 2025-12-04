Slušaj vest

Svega pet minuta bilo je potrebno Marku Lazetiću da postigne prvi, a onda još 12 za drugi gol i tako svom Aberdinu donese zlata vredan bod u remiju sa Sent Mirenom (3:2) u prvenstvu Škotske.

Marko Lazetić još jednom je potvrdio da je veliki potencijal, a kada je gladan golova, onda postaje strah i trepet za protivničke golmane.

Marko Lazetić pozdravlja navijače Aberdina Foto: Stephen Dobson / imago sportfotodienst / Profimedia

Škoti su rizikovali sa Srbinom

Marko Lazetić stigao je krajem leta u Aberdin, nakon što je raskinuo ugovor sa Milanom, kao slobodan igrač. Potpisao je ugovor do 2029. godine rešen da oživi svoju karijeru. Ove sezone odigrao je 17 utakmica za Aberdin, dao četiri gola i upisao dve asistencije.

Kada je Milan pre tri godine platio Crvenoj zvezdi 4.000.000 evra, Marko Lazetić je smatran ozbiljnim potencijalom za Seriju A. Fizički je besprekorno građen, moderan centarfor sa oštrim okom za gol, takođe sposoban da dobro barata sa loptom. Fudbaler rođen 2004. godine bio je velika perspektiva u koju je Milan polagao značajne nade.

1/5 Vidi galeriju Marko Lazetić Aberdin Foto: Stephen Dobson / imago sportfotodienst / Profimedia

Milan će da se kaje

Međutim, kako su sezone prolazile, Marko Lazetić sve manje i manje dobijao je priliku da se dokaže u dresu "roso-nera", što je bilo pravdano njegovim mladim godinama i nizom nesrećnih pozajmica. Prvo, Rajndorf Altah u Austriji, zatim Fortuna Sitard u Holandiji, sa nula golova. Čak ni novi boravak u Srbiji, u Bačkoj Topoli, u redovima TSC nije dao očekivane rezultate.

Zato je Milan odlučio da otpusti Marka Lazetića ovog leta, a sportski menadžment Aberdina odlučio je da rizikuje sa mladim Srbinom. Stvari se nisu u potpunosti promenile u Škotskoj, ali je Lazetić pronašao malo više konstantnosti, zabeleživši ukupno 17 utakmica, sedam od njih kao starter u domaćim takmičenjima.

Marko Lazetić na predstavljanju u Milanu Foto: Printskrin/Tviter

Mali je čudo

Marko Lazetić ima 21 godinu, pred njim je karijera, a na poverenje struke iz Aberdina i trenera Džimija Telina, inače Šveđanina, odgovorio je za samo nekoliko pogodaka u roku od nedelju dana u oktobru, protiv Hibernijana i Sent Mirena.

Ove srede, nakon pomalo bez sjajnog novembra, Lazetić je bio briljantan. Ušao je u igru u 68. minutu sa klupe i postigao odlučujuća dva gola za konačnih 3:3, a Sent Miren je spasao samo gol Ričarda Kinga u 99. minutu. Moglo bi se reći da je to bila luda utakmica u kojoj je Srbin Marko Lazetić poneo titulu MVP i najavio bolje dane.