Lazetić je, uprkos najavama izraelskih medija, barem za sada i dalje trener Makabija, a boravak u Izraelu iznenada je postao prilično neprijatan.

Navijači su tražili njegov odlazak, a prema pisanju tamošnjih portala, nekadašnji trener TSC-a je bio spreman da napusti klub i zemlju. Čini se da su rukovodeći ljudi slavnog kluba uspeli da ga ubede da ostane.

Podsetimo, navijači su se okupili ispred njegove zgrade na koju je ispaljena raketa, a pojedini su navodno pokušali da uđu u zgradu. Policija je reagovala na licu mesta, a ubrzo je došlo do privođenja osumnjičenih da su se okupili ispred mesta na kojem Žarko Lazetić živi sa porodicom.

Srbin nije vodio ekipu na gostovanju Ašdodu pa je delovalo da je definitivno došlo do rastanka sa klubom, ali je bio na klupi u narednom meču protiv Hapoela iz Haife.

Makabi je pobedio rezultatom 2:1, a nakon utakmice Lazetić nije želeo puno da govori o aktuelnoj temi uz napomenu da su Džek Angelidis, predsednik kluba i Ben Mansford, izvršni direktor, već pojasnili situaciju.

- Poštujem sve vas i pitanja koje imate da postavite, ali Džek i Ben su vam sve rekli i ja ne bih da dajem bilo kakav komentar - rekao je Lazetić.

Rekao je da nikada u karijeri nije prošao kroz ništa slično, a dobio je i pitanje kako se osećao dok je gledao meč sa Ašdodom od kuće.

- Teško - kratko je priznao Žarko Lazetić.

