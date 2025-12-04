Slušaj vest

Ekipa iz Napulja, aktuelni šampion je prošao u četvrtfinale Kupa Italije nakon drame tokom izvođenja penala.

Vanja Milinković-Savić je prvo postigao gol na spektakularan način u sedmoj seriji.

Vanja Milinković-Savić na utakmici protiv Kaljarija Foto: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

O njegovom penalu bruji Italija zbog navoda da je lopta išla prema golu brzinom od 130 kilometara na čas.

Nakon toga, srpski čuvar mreže je u 10. seriji odbranio udarac rivala i tako odveo svoj tim u četvrtfinale.

Ne propustiteFudbalMARKO LAZETIĆ PROBUDIO ZVER U SEBI! DVA GOLA ZA 17 MINUTA: Srbin oduševio sve na Ostrvu i pokazao da nije bivši!
Marko Lazetić slavi golove u dresu Aberdina
FudbalPRVE REČI SRPSKOG TRENERA NAKON NAPADA NA NJEGA I PORODICU U IZRAELU: Poštujem sve vas, ali...
zvezdatsc157937.jpg
FudbalBIZARNA SCENA MOHAMEDA SALAHA! Ništa slično od njega nismo videli... Pogledajte šta je radio usred utakmice
Mohamed Salah
FudbalDA IMAMO MENTALITET HRVATA BILI BISMO ŠAMPIONI EVROPE I SVETA!" Prisetio se čuvenog skandala u reprezentaciji, pa izjavom zapalio Srbiju!
Predrag Đorđević

Bonus video:

Odbrana Vanja Milinković Savić protiv Sasuola Izvor: Arena Sport