Vanja Milinković-Savić je na nesvakidašnji način postao heroj Napolija.
DOMINACIJA
Italija bruji o nestvarnom podvigu Srbina! Vanja Milinković-Savić je šokirao čizmu, ali i celu Evropu (GALERIJA)
Ekipa iz Napulja, aktuelni šampion je prošao u četvrtfinale Kupa Italije nakon drame tokom izvođenja penala.
Vanja Milinković-Savić je prvo postigao gol na spektakularan način u sedmoj seriji.
Vanja Milinković-Savić na utakmici protiv Kaljarija
O njegovom penalu bruji Italija zbog navoda da je lopta išla prema golu brzinom od 130 kilometara na čas.
Nakon toga, srpski čuvar mreže je u 10. seriji odbranio udarac rivala i tako odveo svoj tim u četvrtfinale.
