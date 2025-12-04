Slušaj vest

Srbija ne pamti da je ovoliku seču favorita u Kupu Srbije.

U osmini finala, a i rundu ranije u šesnaestini finala najmasovnijeg srpskog fudbalskog takmičenja ogroman broj klubova iz elitnog ranga završio je nadmetanje za trofej pre vremena.

Dao tri gola niškom Radničkom u Kupu - Veljko Vukojević, Zvezdino dete u dresu Grafičara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Vojvodina i Novi Pazar na mišiće

U osmini finala Kupa Srbije od članova Superlige, takmičenje su završili IMT, Spartak, niški Radnički i pančevački Železničar. Dalje su prošli iz elitnog ranga samo Vojvodina i Novi Pazar, na mišiće savladavši Vršac i Dubočicu, dok Crvena zvezda u februaru 2026. tek treba da odigra svoj meč protiv Budućnosti u Dobanovcima.

Prolaz u četvrtfinale Kupa Srbije pored Vojvodine i Novog Pazara obezbedili su drugoligaši, ili članovi Prve lige Srbije - Mačva, Zemun, Grafičar, Jedinstvo Ub i kruševački Trajal.

Rundu ranije, u šesnaestini finala Kupa Srbije takođe su se dešavala velika iznenađenja. Najneprijatnije priredio je Partizan, koji je poražen u Šapcu od Mačve rezultatom 2:0. Tada su takmičenje okončali još i Čukarički, Mladost iz Lučana, Radnik, Napredak, TSC, kragujevački Radnički 1923 i Javor.

Zašto? Zbog čega? Logična su pitanja, koja se sama nameću. Najprirodniji odgovor, a nameće se i kao zdravorazumski, leži u činjenici da Superliga na kraju sezone dobija korenite promene. Naime, generalni sekretar FSS Branko Radujko prošle sezone najavio je smanjenje elitnog ranga sa 16 na 14 klubova, a onda u sezoni 2026/2027 i na 12 ekipa.

Rešio da smanji broj klubova u Superligi - Branko Radujko Foto: Starsport

Šest klubova može da ispadne iz lige

Metodologija po kojoj će izmene biti sprovedene je sledeća: U svim ligama u sezoni 2025/2026 zadržava se postojeći sistem takmičenja a na kraju sezone iz Superlige Srbije ispada 5 poslednjeplasiranih klubova (klubovi koji su zauzeli 16, 15, 14, 13. i 12. mesto na tabeli), dok 11-plasirani klub igra dve baražne utakmice sa drugoplasiranim klubom iz Prve lige Srbije. Na kraju sezone 2025/2026 iz Prve lige Srbije ispada 6 poslednjeplasiranih klubova (klubovi koji su zauzeli 16, 15, 14, 13, 12. i 11. mesto na tabeli), dok u Prvu ligu Srbije ulaze dva kluba pobednika baražnog finala prvaka Srpskih liga.

To jasno ukazuje da su svi klubovi Superlige koncentrisani na čuvanje statusa, te da su Kup Srbije doživeli kao takmičenje u kojem nisu imali velike ambicije. Naravno, iznenađenja su moguća i dobro je da se dešavaju. Zato i služi Kup, jer sa jednom utakmicom donosi veliku draž i neizvesnost.

Ali, kada se pogleda kako su neki klubovi Superlige ušli u utakmice šesnaestine i osmine finala Kupa Srbije jasno je da njihove ambicije nisu bile da se prođe to takmičenje. Bili su to većinom kombinovani timovi, sa velikim brojem igrača koji u prvenstvu ne igraju, ili ulaze u igru sa klupe.

A, nasuprost sebe imali su silno motivisane timove iz Prve lige, koji su želeli da se dokažu, što je normalno i prirodno. Samo, iznenađuje odluka superligaša, da tako lako dignu ruke od trofeja u Kupu Srbije. Em, to takmičenje nosi veliku dozu neizvesnosti i iznenađenja, em omogućava priliku da se klub domogne evropskog takmičenja.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Blagojević skupo platio eliminaciju

Eliminaciju su teško primili u Nišu, pa je prvi čovek Radničkog Ivica Tončev uručio otkaz treneru Tomislavu Siviću. Gorku pilulu progutao je i Đorđe Tutorić, jer je posle eliminacije od Zemuna u Subotici smenjen od strane rukovodstva Spartaka. Nešto ranije, eliminacije iz Kupa otkazom su platili Srđan Blagojević u Partizanu i Darije Kalezić u TSC.

Zbog kalkulisanja i činjenice da većina klubova nije imala pobedničke ambicije u četvrtfinalu Kupa Srbije gledaćemo samo dva člana elitnog ranga Vojvodinu i Novi Pazar. Vrlo verovatno i tri, jer Crvena zvezda ne bi trebalo da ima problema u Dobanovcima. Ali...

Piksijev penal 1988 i danas pamte navijači Crvene zvezde Foto: Starsport

Kada je Borac iznenadio Zvezdu

Oni stariji navijači crveno-belih dobro pamte šamar od Borca iz Banjaluke 1988. godine. Promašaj Dragana Stojkovića Piksija iz penala, kada mu je golman Slobodan Karalić uhvatio neuspešnu "panjenku" i gol Božura Matejića, kada su Banjalučani iznenadili crveno-bele u finalu i osvojili trofej.

Sa druge strane, iz Prve lige Srbije u četvrtfinalu igraće pet ekipa. Mačva, Zemun, Grafičar, Jedinstvo Ub i kruševački Trajal imaju odličnu šansu da se domognu polufinala, a zašto da ne i finala. A, onda da ponove uspeh banjalučkog Borca i prirede ogromnu senzaciju da budu jedini drugoligaš koji je u Kupu Srbije osvojio trofej. Živi bili, pa videli.