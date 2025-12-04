Slušaj vest

Džajić je istakao je da je Paunović od samog početka bio prva želja Saveza i da je potpisivanjem ugovora ostvarena dugoročna vizija.

- Možemo reći da počinjemo novo poglavlje. Javnost zna da je Paunović bio naš prvi izbor. Njegovo iskustvo i entuzijazam u trenerskom poslu daju nam sigurnost da će doneti rezultate koje svi priželjkujemo. On je sistematičan trener koji voli da radi, i verujem da će reprezentacija u narednom periodu beležiti bolje rezultate nego ranije - rekao je Dragan Džajić, a preneo FSS.

Ugovor do 2030. godine, dodao je, potvrđuje važnost kontinuiteta i dugoročnog rada.

- Želimo selektora koji će voditi ekipu na duže staze. Dobro je što je Veljko prihvatio takvu viziju. Temeljnost i posvećenost detaljima su ono što ga krasi. Nadam se da će uspeti u svemu. Očekivanja su velika i želim mu da ispuni očekivanja brojnih navijača koji su ga želeli na ovom odgovornom mestu. Verujem da će tako i biti - zaključio je predsednik FSS.

Podsetimo, nakon što je vodio Orlove protiv Engleske i Letonije, Paunović je dogovorio dugoročnu saradnju sa FSS.

FSS je saopštio da je zvanično počela, nadajmo se, duga i uspešna saradnja sa Paunovićem, a ugovor je potpisan do 2030. godine.

Novi selektor je, podsetimo, nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu, dobio poziv od FSS. Nije razmišljao da li bi trebalo da prihvati mogućnost da sedne na klupu seniorske reprezentacije, nakon što je pre 10 godina sa mladom selekcijom, uzrasta do 20 godina, na Novom Zelandu osvojio Svetsko prvenstvu.

Mnogi su očekivali i nadali se da će ovaj trenutak ranije da se dogodi, ali kako je sam selektor govorio još pre utakmice protiv Engleske, nije kasno da fudbaleri iz generacije koju je vodio do titule na Mundijalitu, zajedno sa nekim iskusnijim i nekim mlađim igračima, naprave nešto lepo i u seniorskom timu.

Paunović je u uvodnim razgovorima sa predstavnicima FSS, pre svih, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, insistirao da se prihvati posla u reprezentaciji istog trenutka i da se dogovori saradnja koja bi značila da će kao selektor završiti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, a da nakon toga počne priča o njegovom dugoročnom ostanku na poziciji šefa stručnog štaba nacionalnog tima.