Slušaj vest

Radujko je istakao da je Veljko Paunović pokazao patriotizam, hrabrost i snagu karaktera tokom novembarskog ciklusa.

- Srbija je danas dobila selektora kojeg je želela i čekala, selektora na duži rok. Veljko Paunović je potpisao ugovor do 2030. godine, a lično verujem da će biti razloga da se taj ugovor produži i posle tog datuma. Veljkova biografija je svima dobro poznata, videli smo njegov patriotizam i hrabrost tokom novembarskih utakmica - rekao je Radujko, a preneo Fudbalski savez Srbije.

Radujko je dodao i da je Paunović "čovek koji ima jak karakter, jedna snažna i stručna osoba za novu eru srpskog fudbala".

- U periodu kada će on biti selektor čeka nas Evropsko prvenstvo, Svetsko prvenstvo i dva ciklusa Lige nacija. Ciljevi koje smo jasno definisali ne odnose se samo na plasman na najveća takmičenja, nego da se na tim takmičenjima borimo za što bolju poziciju u evropskom i svetskom fudbalu - izjavio je on.

Generalni sekretar je rekao i da će Paunović biti "apsolutno samostalan" u vođenju ekipe i da će imati nove dve uloge.

- Veljko Paunović će koordinirati aktivnostima i radom selektora mlađih kategorija. Selektor će imati veoma aktivnu ulogu i u radu Centra za edukaciju trenera i obrazovanje trenera u Srbiji. Imaće aktivnu ulogu i kao predavač i kao demonstrator, ali i kao neko ko može da dovede kolege iz Španije, Engleske i drugih zemlja da nam pomognu u edukaciji trenera što je za nas strateški važan cilj - rekao je Branko Radujko.

1/4 Vidi galeriju Veljko Paunović potpisao ugovor sa FSS Foto: Fss

Podsetimo, Veljko Paunović je, nakon što je vodio Orlove na utakmicama protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu, dogovorio saradnju na duži period sa Fudbalskim savezom Srbije.

FSS je saopštio da je zvanično počela, nadajmo se, duga i uspešna saradnja sa Paunovićem, a ugovor je potpisan do 2030. godine.

Novi selektor je, podsetimo, nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu, dobio poziv od FSS. Nije razmišljao da li bi trebalo da prihvati mogućnost da sedne na klupu seniorske reprezentacije, nakon što je pre 10 godina sa mladom selekcijom, uzrasta do 20 godina, na Novom Zelandu osvojio Svetsko prvenstvu.

Mnogi su očekivali i nadali se da će ovaj trenutak ranije da se dogodi, ali kako je sam selektor govorio još pre utakmice protiv Engleske, nije kasno da fudbaleri iz generacije koju je vodio do titule na Mundijalitu, zajedno sa nekim iskusnijim i nekim mlađim igračima, naprave nešto lepo i u seniorskom timu.

Paunović je u uvodnim razgovorima sa predstavnicima FSS, pre svih, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, insistirao da se prihvati posla u reprezentaciji istog trenutka i da se dogovori saradnja koja bi značila da će kao selektor završiti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, a da nakon toga počne priča o njegovom dugoročnom ostanku na poziciji šefa stručnog štaba nacionalnog tima.

Posle utakmice protiv Letonije nije bio spreman da na konferenciji za medije obeća da će ostati selektor, ali utisak je da se to nije dovodilo u pitanje.

Bonus video: