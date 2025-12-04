Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički Niš saopštio je da je došlo do rastanka sa trenerom Tomislavom Sivićem nakon niza slabih partija, a poslednja kap bila je ubedljiv poraz od Grafičara u osmini finala Kupa Srbije.

Podsetimo, Nišlije su u sredu poražene sa 3:0, što je ubrzalo odluku kluba da se zahvali Siviću na saradnji.

- Tomislav Sivić napustio Radnički.

Doskorašnji šef stručnog štaba Tomislav Sivić napustio je Radnički zbog loših rezultata, igara i eliminacije iz Kupa Srbije - stoji u objavi Radničkog na društvenim mrežama.

Sivić je ekipu preuzeo 12. avgusta, a za to vreme vodio je Radnički u 15 mečeva svih takmičenja. U tom periodu Nišlije su ostvarile skroman bilans od četiri trijumfa, tri nerešena ishoda i čak osam poraza.

1/7 Vidi galeriju Tomislav Sivić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport, @starsport

Radnički se trenutno nalazi na 14. poziciji Superlige, što je nimalo bezazlena situacija u sezoni u kojoj čak četiri tima ispadaju u Prvu ligu Srbije.

Nišlije su sakupile 16 bodova, dva više od Spartaka koji im diše za vratom, a jedan manje od TSC-a koji se nalazi stepenik iznad.