Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički Niš saopštio je da je došlo do rastanka sa trenerom Tomislavom Sivićem nakon niza slabih partija, a poslednja kap bila je ubedljiv poraz od Grafičara u osmini finala Kupa Srbije.

Pogledajte kako je Tomislav Sivić izgledao na klupi niškog Radničkog:

Tomislav Sivić na klupi Radničkog iz Niša Foto: Starsport

Ne propustiteFudbalTOMISLAV SIVIĆ DOBIO OTKAZ POSLE SENZACIJE U KUPU! Grafičar šokirao Radnički, Nišlije odmah otpustile trenera!
Tomislav Sivić, zna kako igrati protiv Večitih
FudbalNIŠLIJE GOSTUJU U LUČANIMA Sivić pred Mladost: Idemo po pobedu
Tomislav Sivić na utakmici protiv Partizana
FudbalTOMISLAV SIVIĆ PRED TSC: "Očekuje nas odlična utakmica i jedino su tri boda opcija"
Tomislav Sivić, zna kako igrati protiv Večitih
FudbalSIVIĆ PRED VOJVODINU: Da nastavimo niz dobrih partija
Tomislav Sivić srpski fudbalski trener

Tomislav Sivić posle remija Radničkog na Malti Izvor: Kurir