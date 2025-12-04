Tomislav Sivić dobio otkaz!
Radnički otpustio Sivića! Nišlije uručile otkaz treneru posle eliminacije iz Kupa! /GALERIJA/
Fudbalski klub Radnički Niš saopštio je da je došlo do rastanka sa trenerom Tomislavom Sivićem nakon niza slabih partija, a poslednja kap bila je ubedljiv poraz od Grafičara u osmini finala Kupa Srbije.
Pogledajte kako je Tomislav Sivić izgledao na klupi niškog Radničkog:
Tomislav Sivić na klupi Radničkog iz Niša Foto: Starsport
