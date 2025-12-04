Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive
ENGLEZ BAŠ NEMA SREĆE- REAL OSTAO BEZ DESNOG BEKA: Aleksander-Arnold dva meseca van terena zbog povrede
Fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold odsustvovaće oko dva meseca zbog povrede butine.Aleksander-Arnold se povredio sinoć, u 55. minutu utakmice protiv Atletika iz Bilbaa (3:0) i posle ukazane pomoći napustio je teren.
Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia
Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da će 27-godišnji engleski fudbaler odsustvovati oko dva meseca.
Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive.
Pošto će se desni bek Dani Karvahal vratiti na teren početkom 2026. godine, šansu će na toj poziciji dobiti Federiko Valverde, preneo je BBC.
