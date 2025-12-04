Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički 3:0, u ranije odloženoj utakmici šestog kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Pogledjate najbolje momente sa meča:

Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteFudbalKATAI NIKADA U ŽIVOTU NIJE POSTIGAO LAKŠI GOL, KIKS GOLMANA ČUKARIČKOG OBILAZI SRBIJU! Pogledajte kako je Lazar Kaličanin poklonio Zvezdi gol! VIDEO
Screenshot 2025-12-04 202138.jpg
FudbalVELJKOVIĆ KAZNIO PROMAŠAJE ČUKARIČKOG! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Brđana! VIDEO
zvezda-cukaricki-5234884.JPG
FudbalENGLEZ BAŠ NEMA SREĆE- REAL OSTAO BEZ DESNOG BEKA: Aleksander-Arnold dva meseca van terena zbog povrede
Trent Aleksander-Arnold na utakmici protiv Olimpika
FudbalZVEZDA SRUŠILA ČUKARIČKI ZA PRVO MESTO NA TABELI: Crveno-beli surovo kaznili promašaje Brđana i preuzeli lidersku poziciju ispred Partizana!
zvezda-cukaricki-5234964.JPG

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot