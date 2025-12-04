Posle druge uzastopne pobede, Zvezda je prva na tabeli sa 41 bodom i ima bod više od drugoplasiranog Partizana.
Fudbal
VIDEO: Pogledjate najbolje momente sa meča Crvena zvezda - Čukarički
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički 3:0, u ranije odloženoj utakmici šestog kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli.
Pogledjate najbolje momente sa meča:
