- Ono što je bilo bitno je da odigramo dobru utakmicu protiv Čukaričkog. Videli ste, imali smo problema u prvih 15 minuta. Sigurno je taj drugi gol došao kako je došao… Oslobodio nas je. Danas ste videli i par mladih igrača ispred kojih je budućnost. Sve u svemu, pamti se pobeda. Čestitke navijačima koji su došli da nas podrže. Nas već naredne utakmica čeka u nedelju protiv Vojvodine - rekao je Milojević.