Fudbaleri Mančester junajteda remizirali su sa Vest Hemom 1:1 u meču 14. runde engleske Premijer lige.

Izabranici Rubena Amorima su ponovo kiksnuli i ostali bez već viđene pobede.

Totenhem - Mančester junajted, finale Lige Evrope Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Poveo je Mančester junajted sredinom drugog poluvremena. Dalo je dočekao jednu loptu u kaznenom, lepo se snašao i zatresao mrežu.

Išli su Crveni đavoli ka trijumfu, ali su u samom finišu ostali bez njega.

Magasa je iskoristio odbitak posle kornera i savladao Lamensa za važan bod Vest Hema.

