PREMIJER LIGA! Mančester junajted prosuo bodove!
Fudbaleri Mančester junajteda remizirali su sa Vest Hemom 1:1 u meču 14. runde engleske Premijer lige.
Izabranici Rubena Amorima su ponovo kiksnuli i ostali bez već viđene pobede.
Poveo je Mančester junajted sredinom drugog poluvremena. Dalo je dočekao jednu loptu u kaznenom, lepo se snašao i zatresao mrežu.
Išli su Crveni đavoli ka trijumfu, ali su u samom finišu ostali bez njega.
Magasa je iskoristio odbitak posle kornera i savladao Lamensa za važan bod Vest Hema.
