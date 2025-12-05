Slušaj vest

Leo Mesi je izjavio da bi mogao da propusti Svetsko prvenstvo sledećeg leta, sugerišući da bi možda turnir gledao sa tribina umesto da brani titulu Argentine na terenu. Osmostruki osvajač Zlatne lopte, koji u junu slavi 39. rođendan, izrazio je želju da se takmiči, ali je priznao da možda neće biti u timu.

- Nadam se da ću moći da budem tamo. Već sam rekao da bih voleo da budem tamo. U najgorem slučaju, biću tamo i gledaću to uživo, ali biće posebno - rekao je Mesi, prenosi ESPN.

Mesi je naglasio da nema nameru da ometa svoju reprezentaciju.

- Ne želim da budem teret - rekao je on uoči žreba u Vašingtonu.

Leo je izrazio zabrinutost oko održavanja vrhunske fizičke kondicije.

- Imaćemo pripreme između, sa nekoliko utakmica koje vode do Svetskog prvenstva, i videćemo kako će se stvari odvijati dan po dan da vidimo da li se zaista osećam dovoljno fizički spremnim da budem tamo gde bih želeo da budem i da mogu da učestvujem - rekao je Mesi.

Selektor Argentine Lionel Skaloni ranije je rekao da računa na "neizbežni odlazak" od svog "talismanskog kapitena". On je naveo da je uvrstio Mesija u svoj najnoviji reprezentativni tim, ali je priznao da se tim "značajno razvio poslednjih godina".