Navijači Makabija iz Tel Aviva moći će da prisustvuju utakmici Lige Evrope sledeće nedelje u Štutgartu, jer zabrana nije razmatrana, potvrdio je nemački klub za Skaj njuz.

- Navijači Makabija iz Tel Aviva mogu da prisustvuju ovoj utakmici. U Štutgartu nije bilo razgovora o isključenju gostujućih navijača - ni među lokalnim vlastima niti unutar kluba - potvrđeno je za britanski tv kanal.

Opštinsko veće u Štutgartu je saopštilo da su nakon razgovora sa "svim organima vlasti koji se bave javnom bezbednošću, svi oni dobro pripremljeni i fokusirani na osiguranje javne bezbednosti".

Navijači izraelskog kluba prošlog meseca nisu mogli da prisustvuju meču sa Aston Vilom u Birmingemu zbog "bezbednosnih razloga".

Trener tima iz Tel Aviva je srpski stručnjak Žarko Lazetić, a on se upravo nalazi i na udaru navijača koji žele njegovu smenu.

