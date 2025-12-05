Slušaj vest

Veliki serijal Kurira o omladinskom fudbalu u Srbiji odveo nas je na vrata kluba koji je bio u top tri na svetskom nivou kad govorimo o proizvodnji igrača...

Proces je prekinut, ali nakratko. Partizan se munjevitim koracima vraća tamo gde mu je i mesto - u vrh omladinskih škola na planeti. Miralem Sulejmani na poziciji direktora i Nenad Marinković kao njegov najbliži saradnik imaju jasnu viziju gde vide omladinsku školu sutra, gde za mesec dana, a gde za godinu. Plan i strategija su kristalno jasni i u Teleoptiku se radi punom parom. Kako na terenu, tako i na brojnim projektima van igrališta. Rade se tribine, svlačionice, novi treneri... Sve deluje impresivno!

Više nego dovoljno razloga za optimizam Miralema Sulejmanija, prvog u lancu omladinske škole crno-belih.

Svi znamo da je Partizanova škola godinama bila prepoznata kao jedna od tri najbolje na svetu. Gde je omladinska škola danas i šta je potrebno da se vrati u sam vrh?

- Partizan je uvek bio poznat po svojoj školi, ne samo po broju igrača koji su prelazili iz omladinske škole u prvi tim već i po onima koji su skretali pažnju i na evropskom nivou. Rad škole nikada nije stao, jer Partizan uvek ima kvalitetnu i talentovanu decu. Problem je bio u samom prelasku iz omladinskog u seniorski fudbal, koji ranije možda nije bio dovoljno sistematski organizovan. Zajedno sa Nenadom Marinkovićem imam iskustvo kako taj prelazak treba da funkcioniše i trudimo se da deca idu pravim putem, najpre kroz prvi tim Teleoptika, što im mnogo pomaže za kasniji uspeh u Partizanu. Primera radi, to su igrači poput Vanje Dragojevića, koji je sada kapiten, zatim Ugrešića, Roganovića... - počeo je priču Sulejmani.

Razvoj trenera Struka je problem srpskog fudbala, tu imamo ogroman prostor za razvoj. Šta je plan za razvoj trenera u omladinskoj školi? - Treneri idu na seminare, razmenjuju iskustva sa školama u inostranstvu, učestvuju u projektima i prate trendove. Tako se razvija i stručni kadar, a to direktno utiče na kvalitet dece i napredak kompletne škole. Imamo pet selekcija u Teleoptiku i šest na stadionu, sa po dva trenera po selekciji, plus trenere za fizičku pripremu i golmane. Treneri prate decu svakodnevno i glavna su karika u planiranju razvoja igrača - rekao je Marinković.



Šta je ključ, kako taj prelaz treba da izgleda, a da ostane sve bezbolno i za klub i za igrača?

- Mi smo uvereni da deca moraju biti strpljiva. Prelazak iz omladinskog u seniorski fudbal je ogroman korak, ne može se očekivati da oni odmah eksplodiraju. Taj period u Teleoptiku pruža im neophodnu pripremu, kako fizičku, tako i mentalnu i stvara temelj za budući uspeh u Partizanu. Iako se radi o trećoj ligi, razlika u nivou igre je velika, i to pomaže da se razviju na pravi način. Cilj nam je da im pružimo optimalne uslove za napredak, a u budućnosti i da Teleoptik igra u Prvoj ligi Srbije, što bi dodatno doprinelo kvalitetu takmičenja i njihovom razvoju.

Verujemo da ste ponosni kada se baci pogled na prvi tim i broj igrača koji su prošli kroz Zemunelo?

- Apsolutno... Prvi tim je ogledalo omladinske škole i obrnuto. Oko 70 odsto ekipe trenutno čine igrači koji su prošli kroz školu, što pokazuje da se trud i ulaganje u decu isplaćuje. To takođe motiviše mlađe igrače da se trude i napreduju, jer vide jasne primere svojih prethodnika. Naš cilj je da deca ne ostaju u zoni komfora, već da se takmiče i sa starijim, talentovanijim igračima kako bi konstantno napredovala. Prvi tim je kruna svega i želimo da u budućnosti zadržimo taj nivo igrača iz škole u seniorskom timu Partizana.

Psiholog i nutricionista Pratite svetske trendove, u timu imate i psihologa koji je deci uvek na raspolaganju... - Da, on prati sve treninge, priča s decom, poznaje ih i razmenjuju mišljenja. Takođe, planiramo da dovodimo i druge stručnjake, recimo nutricionistu, i do sada smo imali i predavanja doktora o različitim temama vezanim za stil života kako bi deca shvatila zašto treba da odu na spavanje na vreme i da ustaju ranije. Sve što je do nas, želimo da im omogućimo - jasan je Sulejmani.

Ono što je potrebno jeste da deca dođu s mentalitetom pobednika. To je zahtev seniorskog crno-belog dresa, zar ne?

- Upravo tako. Mentalitet pobednika se razvija treningom. Počevši od najmlađih, deca uče da se takmiče, da daju maksimum, da razumeju proces i da kontinuirano napreduju. Edukacija i disciplina su ključni, ali i ljubav prema Partizanu. Deca treba da osećaju klub, da uživaju u treninzima i utakmicama i da ponosno predstavljaju klub. Pored tehničkih i fizičkih sposobnosti, radimo i na ličnom razvoju dece kako bi izrasla u stabilne i odgovorne osobe.

Kad ste kod toga, uticaj roditelja na fudbalski put je takođe jako bitan. Koliko je važno da roditelji ostanu realni u ambicijama?

- Odnos s roditeljima je izuzetno važan. Oni treba da budu svesni da je njihovo dete u velikom klubu i da mi težimo korektnom odnosu s njima. Razumemo da je sada vreme drugačije nego kada smo mi bili deca, ali upravo zbog toga moramo da se adaptiramo i da roditelji budu deo procesa. Pružamo im mogućnost razgovora u svakoj fazi, pratimo sve kroz školu i internat i trudimo se da deca odrastaju u stabilne ličnosti uz sport i obrazovanje.

Teleoptik izgleda kao jedno veliko gradilište, radi se na sve strane. Čujemo da će to u budućnosti da nikne i veliki internat?

- Plan je da ceo paket usluga bude objedinjen u jednoj zgradi: kancelarije, smeštaj za decu, obroci, učionice i prostori za trening. Trenutno se radi na izgradnji i renoviranju prostora, tako da deca imaju optimalne uslove za rad i život, što je posebno važno u periodu puberteta i ranih godina razvoja. Radimo kompletno novi teren, četiri svlačionice sa svim pratećim sadržajima, rekonstruišemo tribine... Želimo da uslove za rad i razvoj igrača, koji su već sada na izuzetno visokom nivou, učinimo još boljim.

Kako gledate na ulogu FK Teleoptik u razvoju mladih igrača?

- Selekcije u omladinskoj školi fudbalskog kluba Partizan i Teleoptik za nas su jedna celina. Mnogi igrači iz Partizanovih selekcija prelaze da igraju za Teleoptik. To je zbog njihovog razvoja, da imaju više prostora za utakmice i da se pravilno razvijaju. Smatramo da su ta dva kluba neodvojiva, Teleoptik je produžena ruka Partizana. Teleoptik je važan jer jedan igrač može već u 15. godini da pokaže svoj potencijal, dok drugima možda treba više vremena da dostignu maksimum. Ako u tom trenutku ne mogu da pruže mnogo, kroz Teleoptik mogu dobiti vreme i prostor da se razviju i dostignu nivo koji predviđamo. Naravno, ne možemo garantovati ni za koga i ne možemo upirati prstom da će baš taj postati igrač. Deca se razvijaju i menjaju, a promena se ponekad vidi bukvalno za nekoliko meseci. Napredak može biti ogroman, zato je važno da imaju podršku i vreme da napreduju.

Po ceo dan na igralištu Individualni rad je ključ u razvoju svakog mladog igrača.

- Smatramo da je u periodu od 12, 13, 14 godina individualni trening mnogo efikasniji nego timski. Na primer, napadač može da šutne 50 puta na individualnom treningu, dok bi na timskom to bilo samo pet puta. Uveli smo četvrtak kao dan kada se radi individualno, želimo da još unapredimo taj segment i verujemo da će to doneti rezultate kakvim svi zajedno težimo - kazuju uglas Marinković i Sulejmani.

Kada stavimo na papir period kada ste se vi probijali kroz omladinski fudbal i danas, da li imamo i dalje talenata, gde zapinjemo u celoj priči?

- Talenta ima dovoljno, ali bez rada i discipline taj potencijal ostaje neiskorišćen. Važno je da se strpljivo radi sa decom, da se prate pravila i procesi kako bi talentovani igrači mogli da ostvare pun potencijal. Partizanova škola i dalje važi za jednu od najboljih u regionu i Evropi, a naš cilj je da nastavimo kontinuirani rad i ulaganje i budemo još bolji i da se, ako nas je i neko zaboravio, brzo ponovo uveri šta Partizanova škola predstavlja za kompletan ovdašnji, regionalni, evropski i svetski fudbal. Stručan rad, maksimalni uslovi, pažljive procene i verujemo da je to recept za uspeh - zaključio je Miralem Sulejmani.

Da se zna: Škola, obavezno!

Škola i obrazovanje idu paralelno sa fudbalom. Kako Partizan obezbeđuje da deca ne zapostave školu?

- Imamo strogu kontrolu pohađanja škole, dogovor sa obrazovnim institucijama i internat, u kojem deca imaju sve uslove za učenje i sport. Na taj način stvaramo balans između fudbala i obrazovanja.



Marinković: Deca koja vole Partizan

Kako funkcionišu skauting i dovođenje mladih igrača u današnjim okolnostima s obzirom na konkurenciju i finansijske izazove?

- Trenutno imamo dva skauta za Beograd, jednog u zapadnoj i jednog u istočnoj Srbiji, dok su svi ostali kontakti uglavnom na prijateljskoj osnovi. To su ljudi koji vole Partizan i žele da pomognu klubu. Situacija je teža nego ranije, ali i dalje nastojimo da privučemo decu koja žele da igraju za Partizan, bez preteranog takmičenja s drugim klubovima. Naš fokus je da deca budu motivisana, da vole Partizan i da prirodno napreduju kroz sistem kluba - jasan je Nenad Marinković.