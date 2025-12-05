Slušaj vest

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održaće se večeras od 18 sati po srednjeevropskom vremenu u Vašingtonu. Prenos žreba biće na RTS i Areni sport, dok tekstualni prenos možete pratiti na portalu Kurira.

Prvi put na finalnom turniru, koji će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, učestvovaće 48 reprezentacija, ali ne i Srbija

Srbija je "vezala" dva Mundijala (Rusija, Katar), učestvovala je na četiri od poslednjih pet, ali ovaj put je neće biti nakon razočaravajućih kvalifikacija.

Specijalni program vodiće čuvena manekenka Hajdi Klum, najavljeni su i Rio Ferdinand, Šekil O'Nil, Tom Brejdi i Vejn Grecki, a očekuje se i prisustvo predsednika SAD Donalda Trampa.

Šeširi na žrebu:

Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka

Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treći šešir: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2.

Ne propustiteFudbalRIO FERDINAND GLAVNI VODITELJ ŽREBA ZA MUNDIJAL: Društvo će mu praviti velikani američkog sporta!
rio-ferdinand.jpg
FudbalMENJA SE VAR PRAVILO? FIFA razmišlja o novinama na Mundijalu!
profimedia0351159841.jpg
FudbalKOSTARIKA NAKON DEBAKLA PRIMENILA RECEPT SRBIJE: Meksiknac nije više selektor!
Migel Erera
FudbalBOSNA I HERCEGOVINA MORA KROZ PAKAO DO MUNDIJALA! Barbarez ne gubi nadu: Prvo Vels, pa da našem stadionu tražimo kartu za Svetsko prvenstvo!
Edin Džeko na meču Austrija - Bosna i Hercegovina
FudbalIMAMO ZA ČIM DA ŽALIMO - ALBANIJA PROŠLA ODLIČNO NA ŽREBU ZA BARAŽ! Ko će otići na Mundijal?! Čekaju nas dramatični mečevi, poraz u Leskovcu tek sada boli!
IMG-20251011-WA0202.jpg
FudbalBIVŠI SELEKTOR SRBIJE ODVEO NEPRIZNATU DRŽAVU NA MUNDIJAL! Ovo niko nije očekivao, senzacija o kojoj bruji planeta! Uspeo je i da UĐE U ISTORIJU!
srbija-danska-1330.JPG

Paspalj na nogama prati meč Partizana Izvor: Kurir