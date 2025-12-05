Sve spremno za žreb za Sp

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održaće se večeras od 18 sati po srednjeevropskom vremenu u Vašingtonu. Prenos žreba biće na RTS i Areni sport, dok tekstualni prenos možete pratiti na portalu Kurira.

Prvi put na finalnom turniru, koji će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, učestvovaće 48 reprezentacija, ali ne i Srbija

Srbija je "vezala" dva Mundijala (Rusija, Katar), učestvovala je na četiri od poslednjih pet, ali ovaj put je neće biti nakon razočaravajućih kvalifikacija.

Specijalni program vodiće čuvena manekenka Hajdi Klum, najavljeni su i Rio Ferdinand, Šekil O'Nil, Tom Brejdi i Vejn Grecki, a očekuje se i prisustvo predsednika SAD Donalda Trampa.

Šeširi na žrebu:

Prvi šešir: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka

Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treći šešir: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2.