Posle pobede protiv Čukaričkog u zaostaloj utakmici, fudbaleri Crvene zvezde su preuzeli prvo mesto na tabeli domaćeg šampionata i svakako će želeti da tu ostanu i posle derbija sa Vojvodinom koji je zakazan za nedelju od 17.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli su prvi na tabeli sa 41 bodom i imaju bod više od drugoplasiranog Partizana, dok je Vojvodina treća sa 33 boda na svom kontu.

Dva sata ranije na teren će i fudbaleri Partizana koji će na stadionu "Čika Dača" gostovati Radničkom 1923. Crno-beli su drugi na tabeli sa 40 bodova, dok je kragujevački tim trenutno deseti sa 20.

Ovo, 18. kolo Super lige Srbije sutra od 17.00 otvaraju Javor i OFK Beograd u Ivanjici i to je jedina utakmica koja je na programu u subotu.

Pored duela Crvene zvezde i Vojvodine, odnosno Radničkog 1923 i Partizana, u nedelju se igraju još dve utakmice. Od 13.00 će poslednjeplasirani Napredak ugostiti četvrti tim lige Železničar, dok će od 15.00 snage odmeriti IMT i Novi Pazar.

Za ponedeljak su zakazane još tri utakmice - od 15.00 na teren izlaze Radnik i Mladost, od 17.00 se sastaju Radnički Niš i Čukarički, dok će kolo od 19.00 zatvoriti Spartak i TSC.

Parovi 18. kola Super lige Srbije: Subota: Javor - OFK Beograd (17.00) Nedelja: Napredak - Železničar (13.00) IMT - Novi Pazar (15.00) Radnički 1923 - Partizan (15.00) Crvena zvezda - Vojvodina (17.00) Ponedeljak: Radnik - Mladost (15.00) Radnički Niš - Čukarički (17.00) Spartak - TSC (19.00)