Nakon jednog od najvećih uspeha u modernoj istoriji RFK Grafičara, pobede od 3:0 nad Radničkim iz Niša i plasmana među osam najboljih ekipa u Kupu Srbije porazgovarali smo sa generalnim direktorom kluba, Nikolom Ristanovićem.

U otvorenom razgovoru govori o tome da li ga je ovakav rezultat iznenadio, gde su granice ovog tima, kakve ambicije imaju u Kupu, ali i o tome šta je ključ trenutnog uspona forme.

Kako ocenjujete prolazak Grafičara u četvrtfinale Kupa Srbije? Da li je to za vas iznenađenje?

“Grafičar tradicionalno igra dobro u Kupu Srbije, tako da za nas ovo ne predstavlja iznenađenje, već potvrdu dobrog i kontinuiranog rada. Interesantno je da gotovo uvek igramo protiv superligaških ekipa. U prethodnim sezonama malo nam je nedostajalo da napravimo iskorak. Ispadali smo od Partizana i Vojvodine tek posle penala. Ove godine smo na dominantan način uspeli da se plasiramo u četvrtfinale, posle pobeda nad TSC 2:0 i Radničkim iz Niša 3:0, čime smo veoma zadovoljni”.

Savladali ste dve superligaške ekipe vrlo ubedljivo. Da li je to pokazatelj da bi Grafičar u ovom sastavu mogao ravnopravno da igra u Superligi?

“Siguran sam da bi Grafičar mogao da igra ravnopravno sa skoro svim ekipama iz Superlige. To godinama potvrđujemo. Međutim, pre svega smo razvojni tim i teško je igrati konstantno „na rezultat“ iz više razloga. Jedan od najvećih izazova je to što često moramo da kombinujemo sastav zbog dvojnih registracija najtalentovanijih igrača Crvene zvezde, zatim reprezentativnih okupljanja mlađih selekcija i drugih okolnosti”.

Kakve su sada ambicije u Kupu? Može li Grafičar do same završnice?

“Zašto da ne! Ne mislim da je četvrtfinale naš maksimum. Verujem da možemo više i radujemo se žrebu za narednu fazu”.

U šampionatu ste takođe u usponu forme - savladali ste lidera, ekipu Zemuna, ali slede dva derbija: Voždovac i Smederevo. Šta očekujete i da li Grafičar ima snage za plej-of?

“U odličnoj smo formi. Igramo dobar, napadački fudbal, kakav želimo da neguje Grafičar. Verujem da u naredna dva kola možemo da dođemo do novih bodova. Ako to uspemo, sigurno ćemo biti u plej-of zoni, što jeste jedan od ciljeva kluba”.

U čemu je tajna dobrih igara? Tim je spoj talenata Crvene zvezde, iskusnih igrača i dugogodišnjih članova kluba poput kapitena Vasiljevića.

“Do ovoga nije bilo lako doći. Imali smo ozbiljnu krizu i rezultata i igre. Mnogo smo razgovarali, predsednik kluba Slobodan Govedarica, sportski direktor Dušan Anđelković i ja, zatim sa trenerom Markom Neđićem i stručnim štabom, pa onda svi zajedno sa igračima. Verovali smo da dobro radimo i da imamo kvalitet, ali nešto je falilo - po mom mišljenju, hemija. Uz to, nema tajne osim ozbiljnog i profesionalnog rada. RFK Grafičar je na ovom nivou zahvaljujući FK Crvena zvezda, sa kojom imamo dugogodišnju saradnju i na čemu smo zahvalni. U prvom timu Grafičara igraju najbolji mladi igrači Zvezde, što značajno podiže kvalitet. Kada dovodimo igrače, gledamo širu sliku i tražimo tri profila igrača. Iskusne, sa bogatom karijerom, koji pomažu mladima, ove sezone to su Lazić, Vukadinović i Lakićević, mlade igrače koji možda još nisu za Zvezdu ili Superligu, ali imaju potencijal da napreduju i mlade do 23 godine koji odmah donose kvalitet za Prvu ligu. Posebno želim da pomenem kapitena Filipa Vasiljevića, on je prepoznatljivo lice kluba i neko ko mnogo utiče na igru”.

Da li će Grafičar napasti i mesto koje vodi u Superligu?

“Nastavićemo da igramo, da pokušavamo da pobeđujemo i videćemo gde ćemo završiti. Ipak, najveći cilj nam je razvoj igrača za FK Crvena zvezda i razvoj mladih igrača generalno. Imamo kvalitet za prvih četiri, ali mnogo faktora utiče na to. Najvažniji je kontinuitet, a nama je teško da istovremeno pratimo i rezultat i razvoj. Paralelno sa rezultatima, mnogo radimo i na organizaciji kluba, jer klub čine ljudi. Želimo da Grafičar bude stabilan, organizaciono i finansijski. To je najveći cilj svih nas, a pre svega predsednika Slobodana Govedarice”, zaključuje Ristanović.