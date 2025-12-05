Slušaj vest

Pred njim je pauza duga najmanje četiri meseca, što predstavlja ogroman udarac i za igrača i za „staru damu“.

Vlahović se nakon operacije oglasio putem Instagrama, objavivši ilustraciju Gokua, uz sledeću poruku:

"Operacija je prošla uspešno! Hvala svima na brižnim porukama i podršci. Volim vas i vidimo se uskoro", napisao je srpski fudbaler.

Foto: Screenshot

Problemi u Torinu se ređaju, pošto je Juventus ostao još bez još jednog važnog igrača. Federiko Gati doživeo je povredu meniskusa i morao je na operaciju, pa će i njega čekati duža pauza.

Intervencija je obavljena u Nantu, dok je Dušan Vlahović svoj zahvat izvršio u Londonu, nakon konsultacija sa specijalistima u Engleskoj dan ranije.