Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički rezultatom 3:0, a već u nedelju na stadionu "Rajko Mitić" čeka ih novo iskušenje, duel protiv Vojvodine od 17.00 časova.

Trener Vladan Milojević pozvao je navijače da u što većem broju dođu na popularnu Marakanu. Posebno što je Vojvodina dužnik šampionu, za poraz iz Novog Sada od 2:3, iz meča koji je odigran 30. oktobra.

Posle Čukaričkog mobilizacija i za Vojvodinu - Fudbaleri Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Potom sledi kratak odmor, a onda put u Grac na utakmicu protiv Šturma, poslednju u ovoj godini, u Ligi Evrope. Šampion je posle trijumfa nad Čukaričkim ponovo lider na tabeli Superlige Srbije. Uprava FK Crvena zvezda pustila je u prodaju karte za utakmicu protiv Vojvodine po povoljnim cenama. Po istoj ceni kao i za Čukarički.

Ulaznice mogu da se kupe onlajn, a na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biće dostupne u subotu 6. decembra od 11.00 do 16.00 časova, kao i na dan meča od 11.00 sati do početka utakmice.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ulaznice za meč sa Vojvodinu su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

Navijači Crvene zvezde Delije takođe su pozvali sve navijače, da sa šalom dođu na utakmicu protiv Vojvodine, posebno što će na tom meču obeležiti i 34 godine od osvajanja titule klupskog prvaka sveta iz Tokija:

- Delije, u nedelju je mnogo razloga da se dođe u što većem broju na Marakanu! Dolazi nam Vojvodina koja nam je dužna od utakmice u Novom Sadu! Nedelja je 7.12, a 8.12. Zvezda se 1991. godine popela na krov sveta i uradila nešto što niko sa ovih prostora nikad neće ponoviti! Takođe, mnogo je bitno da igrače ispratimo na gostovanje u Grac kako dolikuje nakon pobeda u Ligi Evrope! Svi na stadion! Ponesi šal!