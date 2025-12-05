Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 7. decembra od 17 časova, na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Za ovaj meč klub će od svake prodate karte izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“.

Siniša živi - navijači Crvene zvezde Delije Foto: Fk Crvena Zvezda

Ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Crvene zvezde i veliki humanitarac Siniša Mihajlović.

‍

Utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine, dva kluba za koje je tokom karijere igrao legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović, zakazana je za 7. decembar, devet dana uoči godišnjice smrti proslavljenog igrača, sa kojim se Zvezda popela na krov Evrope i sveta.

Sinovi Siniše Mihajlovića sa dresovima njihovog oca iz Crvene zvezde i Vojvodine Foto: Starsport

Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša Mihajlović bio je jedan od njegovih najistaknutijih dobrotvora.

U znak sećanja na njegov lik i delo, Crvena zvezda će od svake prodate ulaznice izdvojiti po 100 dinara i donirati ih ovoj humanitarnoj ustanovi.

‍