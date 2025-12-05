Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 7. decembra od 17 časova, na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Za ovaj meč klub će od svake prodate karte izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“.

whatsapp-image-20230204-at-18.58.43.jpg
Siniša živi - navijači Crvene zvezde Delije Foto: Fk Crvena Zvezda

Ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Crvene zvezde i veliki humanitarac Siniša Mihajlović.

Utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine, dva kluba za koje je tokom karijere igrao legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović, zakazana je za 7. decembar, devet dana uoči godišnjice smrti proslavljenog igrača, sa kojim se Zvezda popela na krov Evrope i sveta.

zvezdavojvodina17278.jpg
Sinovi Siniše Mihajlovića sa dresovima njihovog oca iz Crvene zvezde i Vojvodine Foto: Starsport

Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša Mihajlović bio je jedan od njegovih najistaknutijih dobrotvora.

U znak sećanja na njegov lik i delo, Crvena zvezda će od svake prodate ulaznice izdvojiti po 100 dinara i donirati ih ovoj humanitarnoj ustanovi.

Ne propustiteFudbalSEČA SUPERLIGAŠA U KUPU SRBIJE! PREVIŠE JE TO SENZACIJA: Istražujemo šta je uzrok velikom broju iznenađenja u najmasovnijem fudbalskom takmičenju!
graficar-radnicki-983205.JPG
FudbalZVEZDO, GLEDAŠ LI SVOJE DETE!? MARAKANA ČEKA DA POSLE BEKAMA I MESIJA UPOZNA RUNIJA: Selektor Paunović video het-trik i simultanku!
Veljko Vukojević RFK Grafičar
FudbalZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA VOJVODINU: Što više ljudi na Marakani, to veća šansa za pobedu! Delije slave 34 godine od Tokija!
zvezda-cukaricki-5234964.JPG
FudbalNEMANJA RADONJIĆ I CRVENA ZVEZDA! NEŠTO SE DEŠAVA: Hoće li miljenik navijača napustiti Marakanu ove zime? Ponude su već stigle!
Nemanja Radonjić

Delije, Poznanj, FK Crena zvezda, pretres Izvor: Kurir