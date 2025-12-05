Slušaj vest

Kakav transfer se sprema na Marakani! Biće ovo, vrlo verovatno, najveća prodaja u istoriji srpskog fudbala.

Kako piše Meridian sport, Inter želi da dovede Vasilija Kostova, a Crvena zvezda je odredila cenu 20.000.000 evra.

Ovaj portal, poznat po tačnim informacijama iz FK Crvena zvezda navodi da Inter jedini italijanski klub kojem je talentovani ofanzivac rođen 2008. godine zapao za oko. Još nekolicina klubova sa Čizme se raspitivalo za Kostova, ali čini se da je Inter najozbiljniji u nameri da angažuje Srbina.

Ako se uzme u obzir da su Kostova i skauti Barselone upisali u tefter pre godinu dana – jasno je da je na ceni. Pre leta svakako ne može da promeni sredinu, jer tek u maju naredne godine postaje punoletan. Međutim, posao može i pre 18. rođendana da se završi.

Za sada je sve na dugom štapu. Iz Italije opipavaju teren. Pitanje je koliko je Inter spreman da se finansijski da odgovori na jasne zahteve Zvezde, ali i koliko je Kostov zainteresovan da ode u sredinu koja se prethodnih godina i nije pokazala kao prava za mlade igrače.

Na sve to, postoji i dilema oko pozicije Kostova u seniorskom fudbalu. U Zvezdi isključivo igra “desetku”, ali ga Italijani vide na “osmici”.

Odgovore dobijamo veoma brzo...

