Pre tri godine Marko Lazetić stigao je u Milan kao velika nada iz Crvene zvezde i to plaćen 4.000.000 evra. Ali... Neke kockice nisu se poklopile mladom Srbinu.

Sada je Marko Lazetić na novom početku i to u dresu škotskog Aberdina, gde bi trebalo da potvrdi klasu kvalitetnog mladog napadača.

Pronašao sebe u Škotskoj - Marko Lazetić Foto: Stephen Dobson / imago sportfotodienst / Profimedia

Ima osećaj za gol

Marko Lazetić (21) bio je junak meča izmešu Aberdina i Sent Mirena (3:3), kada je sa dva gola za 17 minuta digao svoj klub iz mrtvih. Posle te utakmice, sasvim razumljivo, Marko Lazetić privukao je pažnju medija u Škotskoj.

- Samo radim svoj posao. Nebitno je da li počinjem ili ulazim sa klupe, samo hoću da postižem golove i pomognem ekipi da pobedi - rekao je Marko Lazetić za "Daily Record" i dodao:

- Kada dođeš u novu ekipu i odjednom imaš mnogo novih saigrača, treba ti vreme. Recimo na utakmici sam znao da će 100 posto Jesper da šutira, što je bio signal da krenem punim sprintom i jurim odbitak. Tako se i desilo. Za takve stvari je potrebno vreme.

Aberdin je porodica

Prija Lazetiću što je na dobrom putu.

- Rastemo kao ekipa 100 odsto. Zajedno smo od 9.00 ujutro do 4.00 popodne, kao porodica. Radimo mnogo, analiziramo, želimo da budemo što bolji. Napredujem i ja. Mislim da od juniorskih dana nisam postigao dva gola na jednoj utakmici.

Aberdin je zahvaljujući dva gola Srbina okrenuo meč i imao 3:2, sve do 99. minuta, kada je protivnik izjednačio.

- Krivo mi je što smo u dubokoj nadoknadi primili gol i ispustili pobedu. Oduzeli su nam radost, ali i to je fudbal. Što se mene tiče, kao što rekoh, nemam problem ni da ulazim sa klupe. Ako i dva minuta budem igrao, pokušaću da pomognem ekipi.

Marko Lazetić u dresu Aberdina Foto: Russell Cheyne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uvek u službi tima

Aberdin je sedam utakmica bez poraza u svim takmičenjima i žele da produže taj niz u Dandiju ovog vikenda.



- Trebalo bi da odemo tamo i damo sve od sebe, kao što smo to uradili u poslednjih šest, ili sedam utakmica. Nadamo se da možemo kući sa tri boda.

Morao je svoj karakter da prilagodi mentalitetu i zahtevima trenera Džimija Telina.

- Kada uđem u igru, samo želim da postižem golove jer sam za to plaćen. Sada sam u punoj službi tima. Kao što sam rekao, da li igrao od početka, 30 minuta, pet minuta, ili dva minuta... Nije bitno. šta god trener odluči, tu sam - zaključio je Lazetić.