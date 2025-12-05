MOJ POSAO JE DA TRESEM MREŽE! MLADI SRBIN DIGAO ŠKOTSKU NA NOGE: I dalje se priča o dva nestvarna gola Marka Lazetića za Aberdin!
Pre tri godine Marko Lazetić stigao je u Milan kao velika nada iz Crvene zvezde i to plaćen 4.000.000 evra. Ali... Neke kockice nisu se poklopile mladom Srbinu.
Sada je Marko Lazetić na novom početku i to u dresu škotskog Aberdina, gde bi trebalo da potvrdi klasu kvalitetnog mladog napadača.
Ima osećaj za gol
Marko Lazetić (21) bio je junak meča izmešu Aberdina i Sent Mirena (3:3), kada je sa dva gola za 17 minuta digao svoj klub iz mrtvih. Posle te utakmice, sasvim razumljivo, Marko Lazetić privukao je pažnju medija u Škotskoj.
- Samo radim svoj posao. Nebitno je da li počinjem ili ulazim sa klupe, samo hoću da postižem golove i pomognem ekipi da pobedi - rekao je Marko Lazetić za "Daily Record" i dodao:
- Kada dođeš u novu ekipu i odjednom imaš mnogo novih saigrača, treba ti vreme. Recimo na utakmici sam znao da će 100 posto Jesper da šutira, što je bio signal da krenem punim sprintom i jurim odbitak. Tako se i desilo. Za takve stvari je potrebno vreme.
Aberdin je porodica
Prija Lazetiću što je na dobrom putu.
- Rastemo kao ekipa 100 odsto. Zajedno smo od 9.00 ujutro do 4.00 popodne, kao porodica. Radimo mnogo, analiziramo, želimo da budemo što bolji. Napredujem i ja. Mislim da od juniorskih dana nisam postigao dva gola na jednoj utakmici.
Aberdin je zahvaljujući dva gola Srbina okrenuo meč i imao 3:2, sve do 99. minuta, kada je protivnik izjednačio.
- Krivo mi je što smo u dubokoj nadoknadi primili gol i ispustili pobedu. Oduzeli su nam radost, ali i to je fudbal. Što se mene tiče, kao što rekoh, nemam problem ni da ulazim sa klupe. Ako i dva minuta budem igrao, pokušaću da pomognem ekipi.
Uvek u službi tima
Aberdin je sedam utakmica bez poraza u svim takmičenjima i žele da produže taj niz u Dandiju ovog vikenda.
- Trebalo bi da odemo tamo i damo sve od sebe, kao što smo to uradili u poslednjih šest, ili sedam utakmica. Nadamo se da možemo kući sa tri boda.
Morao je svoj karakter da prilagodi mentalitetu i zahtevima trenera Džimija Telina.
- Kada uđem u igru, samo želim da postižem golove jer sam za to plaćen. Sada sam u punoj službi tima. Kao što sam rekao, da li igrao od početka, 30 minuta, pet minuta, ili dva minuta... Nije bitno. šta god trener odluči, tu sam - zaključio je Lazetić.
Kurir sport/Daily record