Zvezda je slavila pobedu rezultatom 3:0, a šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak nije nezadovoljan.

„Odigrali smo vrlo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. U prvih petnaestak minuta već smo stvorili tri izgledne šanse, koje na žalost nismo realizovali. Zvezda je veliki klub, sa izuzetno kvalitetnim igračima, oni su nam u prvom poluvremenu dali gol iz prekida, posle nesmotrenosti naših igrača. U nastavku meča smo primili drugi gol iz individualne greške, pa se tad već utakmica privodila kraju, ipak je Zvezda vrlo iskusan tim, sa veoma dobrim pojedincima. Ne mogu mnogo toga da zamerim mojim igračima, okrećemo se utakmici u Nišu u ponedeljak“, kazao je Lešnjak.

Šef struke belo-crnih izdvojio je dobre i loše momente sa utakmice na stadionu „Rajko Mitić“.

„Ideja je bila da probamo da iznenadimo Crvenu zvezdu, želeli smo da igramo fudbal, da se nadigravamo i to uopšte nije izgledalo loše. Da smo postigli neki gol u prvom poluvremenu, a imali smo nekoliko izglednih šansi, možda bi i konačan ishod bio drugačiji. Ipak, smatram da smo dobili na samopouzdanju posle dobre partije, ali i da smo videli na čemu treba još da radimo. Realizacija mora da bude bolja, takođe i neke greške koje su nam se dešavale ne smeju da se ponavljaju. A čeka nas izuzetno težak raspored do kraja godine“.

Do kraja 2025. godine Čukarički će putovati na tri vrlo teška gostovanja, Radničkom u Nišu (8. decembar), Radničkom 1923 u Kragujevac (17. decembar) i Spartaku u Subotici (21. decembar), uz jedan meč na Banovom brdu protiv Radnika iz Surdulice (13. decembar).

„Tri teška gostovanja i jedan prilično zahtevan meč na Banovom brdu. Ali, zaista, ne smemo da gledamo toliko unapred, sad smo maksimalno fokusirani na duel u Nišu, samo nam j taj meč u glavama. Na nama je da ponovimo dobre momente iz duela protiv Crvene zvezde, a bilo ih je u priličnom broju, ali i da otklonimo greške, a moramo da priznamo da je i njih bilo na prethodnoj utakmici. Svaki bod do kraja polusezone biće od ogromnog značaja. Raduje me i povratak Đokovića, koji je odslužio suspenziju zbog crvenog kartona, u timu je posle dužeg perioda bio i Luka Đorđević, svaki igrač će do kraja ove sezone imati svoju ulogu u timu“, naglasio je Lešnjak.