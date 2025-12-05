Slušaj vest

Na izgradnji Ekspo kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, ali i linijske infrastrukture svakodnevno je angažovano više od četiri hiljade radnika i 405 građevinskih mašina.

Ekipa Kurir televizije obišla je gradilište tzv. Ekspo sela, a proverili smo i šta nas sve od sadržaja očekuje, koji su kapaciteti stadiona, ali i kako napreduju radovi.

Direktor građevinske agencije Srbije Boris Bjelica je upoznao naše gledaoce sa detaljima ovog kompleksa koji će celom svetu poslati poruku moderne i organizacione Srbije.

- Celo gradilište se formalno nalazi u zoni prostornog plana područja posebne namene Nacionalni stadion, ali ono uključuje stadion koji je iza mene, koncept Expo koji je budući sajam, ali i prateći objekti i niz sadržaja drugih investitora poput hotela od četiri zvezdice - započeo je Bjelica.

Liga Evrope u Srbiji

Bjelica je obradovao sve fanove fudbala, pa je istakao po čemu će pomenuti stadion biti prepoznatljiv.

- Stadion predviđa 52.000 mesta, biće visok 50 metara. Ono što ga čini posebnim jeste izuzetna funkcionalnost jer se gradi u skladu savremenih standarda. Posebno je prepoznatljiva arhitektura, ima tri zelena prstena površine 5.000 kvadrata. Ne verujem da možemo da očekujemo da će se Svetsko prvenstvo ovde igrati, ali je stadion kategorisan da može da bude domaćin finala Lige Evrope- kaže Bjelica.

