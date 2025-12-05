Slušaj vest

Među privedenima u jutarnjim policijskim racijama bili su igrači vodećih turskih klubova Mert Hakan Jandas iz Fenerbahčea i Metehan Baltadži iz Galatasaraja.

Kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu izdala je naloge za hapšenje 46 osimnjičenih, od kojih je 35 već privedeno, uključujuči predsednika Ankaraspora, potpredsednika Antalijaspora i bivšeg predsednika Adanespor.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo da se Baltadži kladio na utakmice svoje ekipe, a da se Jandas kladio preko nekog drugog.

Bivši sudija i komentator Ahmet Čakar i sudija Zorbaj Kudžuk su takođe uhapšeni, prenela je agencija DHA. Njih dvojica su sa još pet osoba uhapšeni zbog "sumnjivih finansijskih transakcija", koje su pronađene na njihovim bankovnim računima.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Galatasaraj - Bodo Glimt Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Svi osumnjičeni su pritvoreni u skladu sa zakonom o sprečavanju nereda u sportu. Zakon kriminalizuje manipulaciju sportskim takmičenjima i predviđa kaznu od jedne do tri godine zatvora, koja se može povećati ukoliko je prekršaj povezan sa tržištima klađenja.

Fudbalski savez Turske u oktobru je saopštio da istražuje više od 150 sudija iz profesionalnih liga zbog navodnog klađenja na utakmice.

Istraga je proširena na fudbalere, čelnike klubova, televizijske komentatore i druge koji su uključeni u sport.

Prošlog meseca suspendovano je više od 100 fudbalera, uključujući 25 iz prve lige.

Prema svetskim i evropskim fudbalskim propisima, igračima, sudijama i klupskim zvaničnicima zabranjeno je da se klade na utakmice na svim nivoima.

Fudbalski savez Turske obećao je da će očistiti sport i da će ga zaštititi od skandala, propadanja i koruptivnih odnosa.