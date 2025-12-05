Slušaj vest

Teški dani za Veljka Milosavljevića u Bornmutu. I to taman kada se ustalio u prvom timu.

Prema informacijama iz Engleske Veljko Milosavljević povredio je koleno i čeka ga duže odsustvo sa terena.

Veljko Milosavljević u dresu Bornmuta Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Stradao meniskus

Novinar "Bornmut eha" Aleksander Smit objavio je da je Veljko Milosavljević (18) teže povređen. Na utakmici gde je Bornmut poražen od Evertona (0:1) reprezentativac Srbije povredio je meniskus kolena i prema prvim nalazima lekara čeka ga pauza oko dva meseca.

Veljko Milosavljević povredio se tokom utakmice protiv Evertona, ali je uprkos bolovima odlučio da odigra svih 90 minuta. U prvih mah nije se činilo da je povreda ozbiljnije prirode. Međutim, lekari Bornmuta poslali su mladog Srbina na detaljne analize posle kojih nisu stigle nimalo dobre vesti. Dijagnoza je utvrdila da se radi o povredi koja nije naivna.

Maler mladog Srbina

Veljka Milosavljevića sada čeka pauza od dva meseca i to u trenutku kada je mogao da upiše ozbiljne minute u dresu Bornmuta. Srbin je bez obzira na poraz od Evertona odigrao odličnu utakmicu u dresu Bornmuta i to u paru sa Francuzom Bafodeom Dijakiteom. Menjao je suspendovanog Markosa Senesija.

Mladom srpskom fudbaleru sada predstoje dani saniranja, a onda i oporavka od povrede. Jasno je da u Bornmutu ozbiljno računaju na Veljka Milosavljevića, a trener Andoni Iraola trebalo bi strpljivo da sačeka nekadašnjeg defanzivca Crvene zvezde.

Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona

Najskuplji transfer iz Superlige

Da podsetimo, Veljko Milosavljević krajem avgusta potpisao je ugovor sa Bornmutom do 2030. godine, a engleski klub je za njegovo obeštećenje platio Crvenoj zvezdi 15.000.000 evra. To je mladog defanzivca učinilo najskupljim fudbalerom, koji je iz srpske Superlige otišao u inostranstvo.

Ove jeseni Veljko Milosavljević za Bornmut je odigrao pet utakmica, uz 365 minuta na terenu. Do kraja januara Bornmut u Premijer ligi očekuju dva okršaja sa Čelsijem, zatim sa Mančester junajtedom, Barnlijem, Brentfordom, Arsenalom, Totenhemom, Brajtonom, Liverpulom i Vulverhemptonom.