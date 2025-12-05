Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije izrekao je oštre disciplinske mere nakon incidenata koji su obeležili utakmice u Superligi i Prvoj ligi Srbije.

Na udaru disciplinskih organa našli su se superligaš Spartak iz Subotice i prvoligaš Borac iz Čačka, a kazne su objavljene na zvaničnom sajtu FSS.

Saopštenje prenosimo u celosti i bez izmena:

- Disciplinska i etička komisiјa FSS na današnjoј sednici razmatrala јe priјavu Disciplinskog inspektora protiv FK Spartak ŽK i izrekla novčanu kaznu u iznosu od 1.000.000 (milion) dinara subotičkom superligašu zbog izdavanja zvaničnog saopštenja o sudiјama i suđenju u sredstvima јavnog informisanja.

Radi se o prvoј kazni izrečenoј posle, gotovo, dve godine (februar 2024), za ovu vrstu prekršaјa. Želja disciplinskog organa naše kuće fudbala bila јe da prevashodno adekvatno sankcionišemo učinioca prekršaјa, ali i da preventivno deluјemo, pošaljemo svoјevrsnu poruku svim ostalim subјektima fudbalskog sporta, da se ovakvi i slični istupi u јavnosti, ma sa koјe adrese dolazili neće tolerisati, već će u narednom periodu i kazne biti rigorozniјe i teže kako po visini, tako i po vrsti, sa ciljem zaštite integriteta organa saveza i ličnosti samih sudiјa – rekao јe Ivan Nikolić, predsednik Disciplinske i etičke komisiјe FSS.

Od ostalih odluka vredi pomenuti da јe zbog propusta u organizaciјi utakmice 19. kola Mozzart Bet Prve lige Srbiјe, Borac 1926-Grafičar, čačanskom prvoligašu izrečena kazna odigravanja tri prvenstvene-kup utakmice na svom stadionu, bez prisustva publike - piše u saopštenju.

