Fudbalski klub Crvena zvezda je saopštio da se desnokrilni napadač Šavi Babika vratio u trenažni proces.

Šavi Babika u dresu Crvene zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda, Dragan Tesic

Više od tri meseca prošlo je otkako je Šavi Babika odigrao poslednju utakmicu za Crvenu zvezdu.

Babika je poslednji meč odigrao na Kipru u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa.

Bio je na klupi protiv Železničara i Partizana, a onda ga zbog frakture fibule nije bilo preko dva meseca.

Sada se vratio u trenažni proces i saopšteno je da "će uskoro biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću".

Babika je u dresu Crvene zvezde odigrao pet mečeva i još uvek se nije oporavio.

