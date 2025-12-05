Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda je saopštio da se desnokrilni napadač Šavi Babika vratio u trenažni proces.

Više od tri meseca prošlo je otkako je Šavi Babika odigrao poslednju utakmicu za Crvenu zvezdu.

Babika je poslednji meč odigrao na Kipru u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa.

Bio je na klupi protiv Železničara i Partizana, a onda ga zbog frakture fibule nije bilo preko dva meseca.

Sada se vratio u trenažni proces i saopšteno je da "će uskoro biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću".

Babika je u dresu Crvene zvezde odigrao pet mečeva i još uvek se nije oporavio.