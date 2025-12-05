Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u nedelju od 17.00 ekipu Vojvodine na stadionu "Rajko Mitić".

Uoči tog duela novinarima se obratio trener Vojvodine Miroslav Tanjga. Podsetimo, Vojvdina je nedavno na svom stadionu savladala Zvezdu rezultatom 3:2:

- Utakmica u Beogradu je derbi za nas, najveći koji mi imamo. Zvezda je ekipa koja igra Ligu Evrope, koja je više nego dobra za našu ligu i ide im dobro u poslednje vreme. S druge strane, imali su i malo sportske sreće protiv Čukaričkog, gde su iz prosečne igre došli do pobede. To su stvari koje smo primetili i u našoj analizi moramo sve da uzmemo u obzir. Spremamo se na najbolji mogući način. Uroš Nikolić nije spreman, Eta takođe, ostali su manje-više spremni - kaže 61-godišnji stručnjak.

Osvrno se Tanjga i na nedavno okončanu osminu finala Kupa Srbije, gde je Vojvodina u Vršcu u dubokoj nadoknadi meča izborila narednu rundu.

- Iza nas je neugodno, ali odlično iskustvo u Kupu Srbije, gde smo videli da svako svakog može da dobije. Srećom, mi smo svoje probleme rešili. Ne bih mnogo da pričamo o vanfudbalskim stvarima, kao što je taj teren, jer on nije teren za fudbal — tu ne može da se igra. Srećom da smo na kraju pobedili - počeo je on i zatim se osvrnuo na sve mane kup takmičenja u Srbiji:

- U prvom poluvremenu nismo igrali loše, uzevši u obzir teren i uslove za igru. Ali u angažovanju i borbi smo zakazali. Sam podatak da su u četvrtfinalu samo tri superligaša pokazuje da neke timove Kup više ne zanima. Finalista Kupa ne ide nigde i mislim da to pravilo treba promeniti, jer nije dobro za naš fudbal. Klubovi su izgubili interesovanje — Zvezda igra svako finale i dobija. Neću da se petljam, ali da bismo digli neko takmičenje, mislim da finalista treba da ide u neke kvalifikacije, ako je tu već šampion države. Mi smo neke igrače hteli da odmorimo, da neki dobiju šansu koji nisu igrali mnogo, na kraju je bilo mnogo teže nego što smo očekivali.

Tanjga je svestan činjenice da će izabranici Vladana Milojevića biti dodatno motivisani za ovaj meč, jer žele da Novosađanima vrate „milo za drago“.

- Slažem se da im je poraz teško pao, s obzirom na to da su vodili 2:0 na poluvremenu. Posle toga ne možeš da budeš zadovoljan i normalno je da želiš osvetu. Ta utakmica bila je nedavno i siguran sam da će među njima biti dodatnog motiva da nam se oduže. To je legitimno i ja to poštujem. Zvezdi taj meč znači, jer ako mi pobedimo, približićemo im se na tabeli, a može da ih prestigne i Partizan. Svi mi želimo da na pauzu odemo sa što većim brojem bodova. Igrači su svesni kakav je ovo derbi — pitaće se i Zvezda i Vojvodina, videćemo ko će više želeti pobedu.

Ali, šef struke Vojvodine nagoveštava da neće kalkulisati na Marakani, već da će pokušati da ponovi podvig od pre mesec dana u Novom Sadu.

- Vojvodina uvek ide na pobedu, ali postoje mečevi kada se pita i protivnik. Mi u Beograd ne idemo sa belom zastavom. Kod nas ne postoji priča da idemo negde da se ne osramotimo. Uvek idemo na pobedu. Pokazali smo da možemo da pobedimo svakog, ali i da izgubimo od svakog. Ne predajemo se — hoćemo da odigramo što bolje, pa da na kraju vidimo gde smo. Ako budemo jako dobri, pobedićemo; ako budemo loši — zna se koji će biti konačan ishod.

Na upit novinara, da li je zabrinut što se njegovoj ekipi često dešavaju defanzivni propusti, iskusni sportski radnik je odgovorio pitanjem.

- Da li ste gledali jučerašnji meč Crvene zvezde? Čukarički je imao tri zicera, zašto o tome niko ne priča? Pa zato što je Zvezda na kraju pobedila 3:0. Propuste prave i Mančester siti i Real Madrid, ali mi radimo na analizi i na onome što moramo da ispravimo. Zato i imamo Rosića na golu — da spreči takve šanse. Moramo da svedemo greške na minimum. Tačno je da smo u par situacija loše bili postavljeni, i u veznom redu i u napadu. Moramo da budemo kompaktniji u presingu. Radimo na tome, to je deo igre — ko manje greši, taj pobedjuje“, zaključio je Miroslav Tanjga.

