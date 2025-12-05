VENGER PROGNOZIRAO NOVOG PRVAKA SVETA: Evo ko je superfavorit na Mundijalu 2026 godine!
Slavni Francuz je istakao da je njegova zemlja glavni favorit da nakon osam godina ponovo postane šampion sveta.
"Trudeći se da budem što objektivniji, mislim da je Francuska superfavorit. Iz samo jednog razloga. Imaju više napadača svetske klase nego bilo koja druga zemlja. Takva klupa i takav kvalitet će napraviti razliku", izjavio je Venger.
Francuska se na Svetsko prvenstvo, koje se igra od 11. juna naredne godine, plasirala bez poraza u kvalifikacionoj grupi D.
Selektor Francuske Didije Dešan je kroz nju probao veliki broj napadača na koje je Venger mislio.
Za mesto u ofanzivnom delu tima boriće se: Kilijan Mbape, Kingsli Koman, Usman Dembele, Markus Tiram, Randal Kolo Muani, Bredli Barkola, Mikael Oliz, Florijan Toven, Igo Ekitike, Dezire Due, Žan-Filip Mateta...