Slušaj vest

Aleksander-Arnold se povredio , u 55. minutu utakmice protiv Atletika iz Bilbaa (3:0) i posle ukazane pomoći napustio je teren.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da će 27-godišnji engleski fudbaler odsustvovati oko dva meseca.

Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive.

Pošto će se desni bek Dani Karvahal vratiti na teren početkom 2026. godine, šansu će na toj poziciji dobiti Federiko Valverde, preneo je BBC.

(Beta)

Ne propustiteFudbalVRELA UČITELJICA KOJU FUDBALERI OBOŽAVAJU! Sara je osvojila svlačionicu, a kada vidite kako izgleda biće vam jasno zašto se svi otimaju za njene časove! (FOTO)
Sara Dike
FudbalOZBILJAN PEH ZA REAL MADRID: Došao je kao veliko pojačanje i povredio se u prvoj utakmici Lige šampiona
Trent Aleksander-Arnold na utakmici protiv Olimpika
FudbalARNOLD BLISTA: Prelazak u Real Madrid je ostvarenje sna
profimedia-0998242232.jpg
FudbalTRENER LIVERPULA PRED DERBI SA ARSENALOM: Neću govoriti navijačima kako de se ponašaju prema Aleksander-Arnoldu
profimedia-0962941693.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir