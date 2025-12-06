Slušaj vest

Inter vrlo verovatno neće produžiti ugovor sa Janom Zomerom, pa se u klubu već razmatraju kandidati za novog prvog golmana. Na listi su Mile Svilar, Marko Karneseki, Elija Kaprile i Guljelmo Vikario.

Svi su u godinama u kojima mogu da budu dugoročna rešenja, ali svi koštaju mnogo – Svilar, Karneseki i Vikario procenjuju se na više od 30 miliona evra, Kaprile oko 20, dok je Aleks Meret najpovoljniji, ali trenutno ipak nije među glavnim opcijama.

U isto vreme, Interovi direktori pomno prate i situaciju u Londonu oko Vikarija, a jasno je da klub želi golmana koji može da obezbedi kontinuitet u narednoj deceniji. Problem je cena, jer bi svaki od ovih transfera bio finansijski zahtevan.

Zato se ponovo otvara i jedna „unutrašnja“ opcija – Filip Stanković. Mladi srpski golman, rođen 2002. godine, već poznaje Inter i italijanski fudbal, a pritom bi koštao znatno manje od ostalih kandidata.

Visok je 187 cm, ima iskustvo, a klub dobro zna njegov potencijal jer je prošao njihove mlađe kategorije. Stanković ima sve karakteristike koje se traže – kvalitet, perspektivu i minimalan pritisak na budžet. Upravo zato, ozbiljno se razmatra njegov povratak u Milano kao pametno i isplativo rešenje.

