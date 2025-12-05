Slušaj vest

Uefa je saopštila da je Dijazova žalba na optužbu za "ozbiljnu grubu igru" uvažena, bez preciziranja razloga.

To znači da će on i dalje propustiti utakmicu Bajerna u Ligi šampiona protiv Sportinga iz Lisabona u utorak, ali da može da se vrati protiv belgijskog Union Sen Žiloaza sledećeg meseca.

Dijaz je postigao dva gola pre nego što je isključen u pobedi od 2:1 protiv Pari Sen Žermena prošlog meseca.

Napravio je divlji iskorak s leđa, a Hakimijeva leva noga je izgledala kao da je na trenutak bila zarobljena pre nego što je pao.

Dijaz i dalje mora da odsluži više od obavezne minimalne sankcije od jedne utakmice za crveni karton, za razliku od Kristijana Ronalda.

U neobičnoj odluci prošlog meseca, Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) je dala portugalskom napadaču tri utakmice suspenzije, ali sa dve suspendovane na uslovni period, zbog ozbiljnog incidenta sa faulovima protiv Irske prošlog meseca.

To znači da Ronaldo verovatno neće propusti nijednu utakmicu na početku svog rekordnog šestog Svetskog prvenstva sledeće godine.

(Beta)