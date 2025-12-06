Slušaj vest

Kao što je poznato, juče je održan žreb za Mundijal 2026. godine, a jedna od zanimljivijih stvari jeste potencijalni duel između Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.

Ukoliko Argentina i Portugal budu prvi u svojim grupama, mogu potencijalno da se sretnu u četvrtfinalu, 11. jula u Kanzasu.

Podsetimo, rivali Argentine u grupi J su Alžir, Austrija i Jordan, pa je jasno da je aktuelni svetski šampion apsolutni favorit, baš kao i Portugal u grupi K gde su još Uzbekistan, Kolumbija, kao i pobednika baraža (Nova Kaledonija - Jamajka, pa pobednik igra sa DR Kongom za SP).

Inače, za razliku od Kristijana Ronalda, koji svoj nastup na Mundijalu ne dovodi u pitanje, Lionel Mesi i dalje nije siguran da će biti deo selekcije Lionela Mesija. On je više puta ponovio da je leto daleko, da će videti kako će se osećati, jer će u junu napuniti 39 godina.

Podsetimo, SP se igra u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. jula do 19. jula.

