Slušaj vest

Ronald Arauho prolazi kroz najteži period u svojoj karijeri.

Urugvajac je zatražio od Barselone da se privremeno povuče, zbog psiholoških problema usled ogromnih kritika na njegov račun.

Arauhovi agenti sastali su se prošle sedmice sa sportskim direktorom Dekom, kako bi ukazali na probleme kroz koje prolazi urugvajvski štoper, te mu je klub poručio da ima veliku podršku i da uzme koliko god mu je potrebno vremena da se oporavi.

Arauho je već nekoliko puta označen kao glavni krivac zbog svojih loših rola kada je bilo najbitnije, u Ligi šampiona, te je i ranije bio meta kritičara. Sada je očigledno pukao pod pritiskom i odlučio je da se povuče i prebrodi psihološke barijere.

1/4 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, to ne znači da Barselona ne gleda opcije na tržištu. Pouzdani izvori pišu da je Hansi Flik svakako zatražio zamenu za Injiga Martineza koja nije stigla nakon što je odlični štoper letos otišao u Al Nasr.

Prva i najveća želja Hansija Flika je njegov sunarodnik - Niko Šloterbek. On ima ugovor sa Borusijom Dortmund do leta 2027. znači tek u junu ulazi u poslednju godinu ugovora i Nemci će ga tada unovčiti, ali nije nemoguće i ranije.

Januar bi mogao da bude zanimljiv ukoliko se Arauho ne vrati, pa se Šloterbek najavljuje kao najlogičnije rešenje.

On je debitovao za reprezentaciju baš kada je Flik bio selektor, ima 26 godina i pravi je trenutak za veći iskorak u karijeri.

Šloterbek je u Dortmund stigao u januaru 2022. godine za 20.000.000 evra, pa je jasno da će Borusija moći i lepo da zaradi od njegovog transfera.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: