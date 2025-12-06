Slušaj vest

Odluka klupskog rukovodstva da prekomanduje mladog Dušana Jovanovića pokrenula talas nezadovoljstva među omladincima Partizana.

Delovalo je po dolasku novog rukovodstva Partizana pre godinu dana da će se, za početak, srediti stanje u omladinskoj školi u početku je zaista izgledalo tako. A, onda su počeli da isplivavaju novi problemi.

Dušan Jovanović sin Laneta Jovanovića Foto: Screenshot, Printscreen/Instagram/_dusanjovanovic_, MICHEL KRAKOWSKI / AFP / Profimedia

A, ovih dana dešava se novi, prava mala revolucija koju su pokrenuli crno-beli omladinci. Odluka klupskog rukovodstva da u prvi tim prekomanduje Dušana Jovanovića, sina nekadašnjeg reprezentativca Milana Jovanovića, izazvala je veliku buru.

Kako javlja Sport Klub, šestorica mladih fudbalera zatražila su ispisnice! Smatraju crno-beli dečaci da je nepravedna odluka da se u prvi tim prekomanduje Jovanović, koji nije bio standardan ni u omladinskom timu, čak nije ni dolazio neko vreme na treninge.

U ime cele ekipe je kapiten omladinaca došao na razgovor sa direktorom škole i objasnio u čemu je problem, saznaje Mozzart Sport. A, ni tu nije kraj spisku nezadovoljnih, navodno ih ima i u među kadetima, čiji su roditelji takođe zatražili sastanak sa čelnicima škole.

Čekamo dalji rasplet...

