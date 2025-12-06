Slušaj vest

Tragične vesti stižu iz Engleske, gde je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta pozlilo jednom navijaču na tribinama.

Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, a sada je stigla informacija da je meč i zvanično prekinut, a nažalos, navijač je izgubio bitku za život.

Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.

- Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima!

Ne propustiteFudbalLA LIGA! Viljareal prati Real u stopu!
profimedia-0960820701.jpg
FudbalHAOS I BURA U PARTIZANU! Igrači podigli glas nakon odluke rukovodstva crno-belih, evo šta se desilo u Humskoj!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalBUENDIJA ZA DELIRIJUM NA "VILA PARKU" Aston Vila u nadoknadi do pobede nad Arsenalom
Aston Vila
Košarka"UTAKMICA PROTIV BAJERNA JE POKAZALA DA MOŽEMO" Ocokoljić motivisan, ali poziva na oprez pred Kluž: "Očekuje nas veoma teška utakmica..."
Mirko Ocokoljić

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir