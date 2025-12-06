Velika tragedija!
strašno
UŽAS I TRAGEDIJA! Prekinut meč zbog smrti navijača na tribinama!
Slušaj vest
Tragične vesti stižu iz Engleske, gde je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta pozlilo jednom navijaču na tribinama.
Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, a sada je stigla informacija da je meč i zvanično prekinut, a nažalos, navijač je izgubio bitku za život.
Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.
- Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši